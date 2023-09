Travolto dalle lastre La procura vuol capire perché sono crollate sul bimbo di 17 mesi

di Laura Natoli

Chi doveva fare i lavori nella cameretta dei bambini? Chi ha stoccato quei pannelli in cartongesso nella stanza dove è avvenuta la tragedia? La camera poteva essere considerata un cantiere? Sono le domande che la procura di Prato si sta ponendo in queste ore per fare luce sulla terribile morte di Lorenzo, un anno e mezzo appena, schiacciato da una pila di dieci pannelli in cartongesso (circa 150 chili di peso) sabato sera nella casa dove viveva con i genitori e il fratellino più grande a Montemurlo, provincia di Prato.

Il pm Carolina Dini e il procuratore facente funzione Laura Canovai hanno affidato gli accertamenti ai tecnici del dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl per eliminare qualsiasi dubbio su ciò che è accaduto in quella stanza. Secondo quanto appreso, la mamma del piccolo, ostetrica all’ospedale di Prato, sabato, intorno alle 22, è entrata nella camera per mettere a posto le ultime cose, sembra volesse staccare degli stickers dal muro. Ieri sarebbero dovuti cominciare i lavori per montare il cartongesso nella stanza dei bambini. La realizzazione sarebbe stata affidata dai genitori a una persona esterna e non a un familiare, come era emerso in un primo momento. Il piccolo Lorenzo è andato dietro alla mamma. Non si sa bene che cosa sia successo. I dieci pannelli in cartongesso sono caduti ribaltandosi a terra. Sotto c’era Lorenzo.

La mamma è stata la prima a soccorrerlo e a praticargli le manovre di rianimazione. Il babbo era al lavoro (anche lui è infermiere all’ospedale della città) ed è stato subito avvertito dalla moglie. I soccorsi sono stati immediati: sono arrivati l’ambulanza e l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. La mamma è riuscita a trascinare il piccolo fuori dal cartongesso, almeno la parte superiore del corpo per praticargli la rianimazione. Disperata la corsa prima all’ospedale Santo Stefano, poi al Meyer. Lorenzo è arrivato senza vita all’ospedale pediatrico di Firenze: è morto per una emorragia cerebrale.

La donna è già stata sentita dai carabinieri. Non ha saputo spiegare perché il cartongesso sia caduto. A questo proposito sarà fondamentale l’autopsia, già disposta dalla procura: in base alle lesioni riportate dal piccolo potrà essere stabilito in che punto della stanza si trovava il bambino quando è stato colpito dal materiale edile. Da un primo sopralluogo sembra che Lorenzo si trovasse distante dai pannelli in quanto il sangue sul pavimento si trova in corrispondenza della parte dei pannelli che era rivolta verso l’alto sul muro. L’impatto è stato ancora più violento.

Una disgrazia o qualcosa di più? La procura vuole andare a fondo alla questione. La stanza in cui erano stati depositati i pannelli era stata svuotata dai mobili. Era pronta per i lavori. Può essere equiparata a un cantiere? Per gli investigatori si tratta di lavori fatti "in economia" che non sono esenti dalle norme sulla sicurezza. Dipende dal tipo di intervento che si vuole eseguire. Chi ha sistemato fisicamente i pannelli? Sono state rispettate le cautele sulla sicurezza? Chi ha stoccato il materiale ha informato gli occupanti della casa del pericolo?

I tecnici del dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl sono al lavoro per accertare se possono essere riscontrati profili di colpa. Al momento nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. La procura vuole andare con i piedi di piombo vista la delicatezza della situazione. Si attenderanno i riscontri degli investigatori prima di prendere decisioni.