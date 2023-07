TRADIZIONI

Gli ingredienti e le attrezzature necessari si troveranno già sui tavoli allestiti nel borgo. I concorrenti dovranno solo dimostrare la loro abilità nel preparare l’impasto, stendere i pici e dunque far assaggiare ad una giuria di qualità il piatto finito. É fissata per domenica a Castelmuzio (Trequanda) la 7° edizione di “Accipicchia“, la gara a squadre di lunghetti, o pici, dalle 16.45 alla notte, con laboratorio di “appicciatura“ e cena finale. L’iniziativa è in collaborazione con la Società sportiva Valentino Mazzola e il patrocinio del Comune di Trequanda. Per partecipare alla gara, è necessario iscriversi entro domani (335 5478839 339 5714131).