Tra passato e intelligenza artificiale. I volti narrano l’epopea spezzina

Sentirsi a casa, su un comodo divano, con la luce giusta. Poi, andare avanti, oltre la copertina e, con vorace curiosità, sfogliare un vecchio album di famiglia. Dove qualcuno lo ricordi, di qualche altro hai sentito parlare e di molti hai voglia di domandarti chi fossero. Inaugurata nei giorni scorsi, resterà aperta fino al 28 gennaio (con ingresso gratuito), la mostra ‘Spezzini. 1797-1923. Volti di una città in trasformazione’, che la Fondazione Carispezia presenta negli spazi espositivi della propria sede, al numero 36 di via Chiodo. Il racconto cronologico e multimediale di 127 anni di storia, dalla fine della Repubblica di Genova all’Età napoleonica e all’Unità d’Italia, fino alla proclamazione della Città sede di Provincia, attraverso gli accadimenti storici, le trasformazioni urbanistiche e di costume.

Un viaggio attraverso i suoi protagonisti. Ed è qui che viene il bello, perché nella scelta dei curatori Marco Condotti e Riccardo Pioli, non sono finiti soltanto i volti noti, ma tutti gli spezzini, di nascita, d’adozione, onorari, in visita o solamente di passaggio. Persone comuni come l’uomo di bottega, che si mescola così con l’artista, lo scienziato, il politico e l’industriale. E in una sala dedicata, il racconto multimediale di Virginia Oldoini, futura contessa di Castiglione. "Con la mostra ‘Spezzini’ la Fondazione continua nel percorso divulgativo e di valorizzazione della storia cittadina – dichiara Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia –. Un percorso alla riscoperta delle radici della città, in occasione anche della ricorrenza del centenario della Provincia, per stimolare il desiderio e la voglia di approfondire la nostra memoria e accrescere la consapevolezza di sentirsi parte di una storia comune. Un’iniziativa che dedichiamo a tutta la comunità, soprattutto ai giovani e alle scuole che, siamo certi, verranno a visitarla numerose, e pure ai turisti che potranno conoscere un po’ di più della nostra città, grazie alle storie degli spezzini".

La cronologia tocca la vita e le imprese di personaggi che hanno segnato l’evolversi della piccola comunità affacciata sul Golfo, insieme a quelle di altre figure rilevanti, di diversa provenienza, protagoniste di momenti salienti della vita cittadina. D’altra parte, alla nascita della Repubblica Ligure, nel 1797, la città contava qualche migliaio di persone e fu annessa alla giurisdizione Napoleonica come capoluogo del Dipartimento del Golfo di Venere. Nel 1861, alla proclamazione del Regno d’Italia, con il primo censimento ufficiale, gli abitanti erano 15.330 e, con la costruzione dell’Arsenale, crebbero a dismisura tanto che nel 1921 il nuovo censimento ne contava 100.383. Nel 1923 Spezia divenne capoluogo dell’omonima provincia, il resto è ‘storia recente’ che, come sempre, alcuni hanno scritto e altri hanno ‘semplicemente’ vissuto.