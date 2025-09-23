ARezzo, 23 settembre 2025 – “Tra corpo e mente”: tre conferenze per saperne di più.

Ripartono le iniziative autunnali all'Associazione Archeosofica di Arezzo, nella sua accogliente sede di via Alessandro Dal Borro 58, zona Pescaiola, con un primo ciclo di tre incontri intitolato “Tra corpo e mente” che avrà inizio venerdì prossimo 26 settembre, con la conferenza “Metafisiologia della meditazione”, a cura del Dott. Massimiliano Galastri. Il relatore esporrà con l'aiuto di alcune immagini proiettate su grande schermo quali sono i “meccanismi” fondamentali che entrano in gioco ogni qualvolta un uomo o una donna si mettono nella migliore condizione possibile per effettuare un'attività di meditazione. Una pratica, questa, ormai conosciuta ed apprezzata da molti, ma forse ancora non perfettamente conosciuta da un punto di vista più profondo, sia dal punto di vista scientifico che metafisiologico. Un'occasione quindi per approfondire questa interessante tematica in attesa di poterla poi consultare personalmente in uno dei corsi di meditazione che Archeosofica propone annualmente. L'incontro come sempre è ad ingresso libero e gratuito e avrà inizio alle ore 21,30.