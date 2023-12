"Toscana: Renzi e Giani sull'aumento dell'Irpef"

"A Matteo Renzi mi sento di dire: chi meglio può capire quanto sia amaro e ingiusto per noi non avere i soldi del payback, visto che la legge che lo disciplina nasce da un provvedimento di legge del suo governo? Ciò che per lui può sembrare più sbagliato, come l’aumento delle tasse, è necessario in assenza del payback". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, alla conferenza stampa del Pd sull’annunciato aumento dell’Irpef. "Dopo la posizione molto forte espressa nei giorni scorsi, i toni sono diventati più moderati. Auspichiamo che la maggioranza voti compatta".

E se Italia Viva non dovesse tornare sui propri passi? Il punto d’incontro per evitare una crisi di maggioranza, secondo vari esponenti Dem, potrebbe essere il voto favorevole di Iv al bilancio e l’uscita dall’aula sull’emendamento. "Lasciateci però vedere come andranno le cose – ha dichiarato Giani - . È evidente che valuteremo il complesso dell’atteggiamento rispetto alla manovra". Chiarimenti anche sulle prospettive dell’aumento Irpef. "Non è definitivo – ha assicurato - ma un’una tantum. Quando il Governo ci darà le quattro annualità di payback, pari a 420 milioni, e i 40 milioni per i lavoratori extracomunitari, ridefiniremo al ribasso le aliquote". Resta da capire però se il rialzo di quest’anno sarà cancellato o solo ridotto.

Duro poi l’attacco al governo Meloni di Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd in Toscana: "Mostra un accanimento nei confronti della nostra regione lo abbiamo visto in tanti passaggi, anche sull’alluvione. Con il maldestro tentativo di mettere in difficoltà il centrosinistra rischiano di mettere in difficoltà la vita dei cittadini per un mero calcolo politico. Lo denunceremo in tutti i contesti, anche nelle piazze. Ritoccare l’addizionale Irpef è una scelta obbligata per evitare un cataclisma ovvero il piano di rientro con le tasse portate al massimo per tutti e i tagli dei sevizi. Non lo facciamo a cuore leggero: siamo obbligati dalla Meloni tax".

"L’intervento sull’Irpef – ha detto poi il capogruppo Pd Ceccarelli – non porterà aumenti per chi è sotto i 28mila euro di reddito cioè quasi il 73% dei toscani, chiederà qualcosa a chi sta nella fascia tra i 28 e i 50mila euro, e di più ai redditi più alti. Una scelta fatta per evitare gli automatismi del piano di rientro, che farebbe scattare l’aumento Irpef e Irap al massimo per tutti, cosa che vogliamo assolutamente evitare".

Lisa Ciardi