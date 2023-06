Toscana, Petrucci (FdI), "Giani e Bezzini chiedono solo più fondi a Roma"

"Il governatore Giani e l’assessore Bezzini non sanno far altro che chiedere più fondi a Roma: non può essere l’unica attività portata avanti sui tavoli nazionali". E’ l’attacco del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, membro della commissione sanità, Diego Petrucci. "A seguito dell’incontro tra il

ministro e le Regioni, Schillaci ha chiarito che il governo Meloni ha stanziato due miliardi in più all’anno per la sanità rispetto all’esecutivo Draghi", incalza. Ma per Petrucci il problema non è solo avere più fondi, ma anche saperli usare bene. "La Toscana ha bisogno di un nuovo modello organizzativo che vada nella direzione di razionalizzare soprattutto i vertici apicali. Ma su questo versante non è stato mosso un dito. Chi ci assicura che se arrivassero ancora più risorse queste sarebbero destinate all’abbattimento delle liste d’attesa e non alla costituzione di un ulteriore primariato?".