Toscana e migranti Il Pd accusa il governo

Sono 12, in totale, le imbarcazioni in difficoltà soccorse nelle ultime ore da Medici senza frontiere con la nave Geo Barents: un totale di 462 sopravvissuti, 116 dei quali sbarcati a Lampedusa, e assegnando Livorno come luogo sicuro per lo sbarco nei prossimi giorni delle altre 346. Dura la replica di Emiliano Fossi, segretario toscano del Pd: "L’approccio nazionale all’immigrazione è fallimentare e la soluzione dei problemi èscaricata sulla nostra Regione, forse in maniera strumentale e politica".