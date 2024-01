Torre del 1300 scoperta a Ponsacco

PONSACCO (Pisa)

Una torre trecentesca, i resti della Porta Pisana e un breve tratto delle mura di cinta. Grazie ai ritrovamenti archeologici in piazza della Repubblica, Ponsacco ritrova la sua storia medievale. "Durante i lavori di rifacimento di piazza della Repubblica - ha detto la sindaca Francesca Brogi (foto) - ci sono stati ritrovamenti importanti per la storia della nostra cittadina. Il rifacimento della piazza è un obiettivo di mandato fondamentale, un progetto condiviso con la cittadinanza e con le associazioni di categorie e che fa parte del restyling del centro storico cominciato qualche anno fa, un investimento per valorizzare il cuore di Ponsacco pensando al pregio architettonico e artistico ma anche allo sviluppo economico".