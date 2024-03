Tornano le Giornate Fai di Primavera

ARezzo, 16 marzo 2024 – Tornano il 23 e24 marzo le Giornate Fai di Primavera. Quest’anno le Giornate FAI di Primavera della Delegazione di Arezzo e Provincia si sono fatte in due: da un lato tre importanti aperture nella nostra splendida Arezzo e dall’altro, a Lucignano, uno dei borghi più belli d’Italia, visite guidate in occasione di due restauri di beni storici significativi.

Il percorso inedito nel centro storico aretino indaga il tema dei Palazzi Storici al servizio dei

Cittadini: saranno visitabili il Palazzo delle Poste, l’Archivio di Stato e la Biblioteca Comunale. “Scopriremo il Palazzo delle Poste, edificio imponente e rappresentativo sito lungo via G.

Monaco, all’angolo con via G. Garibaldi. Ne ammireremo l’esterno, compresa la facciata

con il suo fregio centrale in piastrelle di ceramica rossa, recante la scritta cubitale “Poste e

Telegrafi”, e l’interno, con i suoi saloni decorati gusto Liberty.

Ammireremo Palazzo Pretorio, lungo via dei Pileati, che dal 1959 ospita la Biblioteca

“Città di Arezzo”: gli stemmi dei vari commissari che decorano la scenografica facciata ci

ricordano che dal 1290 il Palazzo era sede del Capitano di Giustizia, ospitando per secoli

le varie magistrature scelte da Firenze per governare la città. Carcere dai primi del

Quattrocento, le sue prigioni vantano tra i suoi più famosi “ospiti” il brigante Federigo

Bobini, detto Gnicche, che nel 1870 riuscì a evadere.

Non mancherà di stupirci Palazzo Camaiani Albergotti, sede attuale dell’Archivio di

Stato, in piazza del Commissario, accorpamento di edifici del Trecento appartenenti a

famiglie della nobiltà aretina di parte guelfa (Camaiani, Sassoli, Albergotti) costruiti nel

tratto terminale del Borgo Maestro (l’attuale Corso Italia). Ampiamente rimaneggiato in

epoca rinascimentale, fu restaurato all’inizio del Novecento: all’ultimo intervento risalgono

le decorazioni di Galileo Chini e la creazione dell’ingresso da Via degli Albergotti da cui si

accede attualmente alle sale dell’Archivio di Stato.

I visitatori saranno accompagnati dagli studenti del Liceo Classico Petrarca di Arezzo e

del Liceo Artistico Benedetto Varchi di Montevarchi, giovani guide preparate con la

necessaria formazione dai loro Professori e del FAI stesso, che li ha nominati “Apprendisti

Ciceroni”.

Sabato 23 Marzo: dalle ore 15 fino alle ore 17 (ultimo ingresso ore 17), visite guidate

ogni 30 minuti.

Domenica 24 Marzo:

Mattina dalle ore 10 fino alle ore 12:30, visite guidate ogni 30 minuti.

Pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 (ultimo ingresso ore 17), visite guidate ogni 30

minuti.

Il punto di ritrovo per la visita è in Piazza Grande, sotto le Logge del Vasari tra Via dei

Pileati e Via G. Vasari, Arezzo.

Lucignano:

Chiostro della Chiesa di San Francesco

Il restauro del Chiostro della Chiesa di San Francesco (bellissimo esempio di gotico

pisano della fine del Duecento) completa e restituisce a Lucignano tutta la bellezza del

complesso monumentale medievale che vede l’edificio - ora sede del Municipio e del

Museo - come il punto focale di tutta la parte più alta del Borgo.

Il Chiostro, per molti decenni non visibile perché non agibile, è stato oggetto di un lungo e

difficile lavoro con un risultato che premia la serenità e la bellezza delle sue proporzioni.

Fortezze Medicee

Anche il restauro delle Fortezze Medicee - edificate nel 1554 per volere di Cosimo de

Medici - è stata un’ardua impresa che ha impiegato quasi dieci anni, grazie al volere

dell’amministrazione comunale. Il FAI di Arezzo ha sostenuto il progetto di valorizzazione

culturale e paesaggistico sin dall’inizio ed è una grande soddisfazione vedere i risultati

raggiunti. Ora le antiche Fortezze, testimoni di secoli di battaglie e di lotte fra Siena e

Firenze, si ergono nella bellezza del paesaggio della Valdichiana e sono ritornate ad

accogliere i Lucignanesi e i visitatori in una passeggiata fuori le mura ricca di storia e di

natura.

Per celebrare l’evento straordinario di inaugurazione al termine dei restauri, il FAI

organizza visite guidate a cura dei volontari FAI in entrambe le giornate e in entrambi i siti

simbolo della storia secolare della città murata, appena resi di nuovo fruibili.

Sabato 23 Marzo: dalle ore 15 alle ore 17, ultimo ingresso ore 17.

Domenica 24 Marzo: dalle ore 10 alle ore 17, ultimo ingresso ore 17.

Le manifestazioni sono un importante evento di raccolta fondi, per questo ai

partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 5 euro, utile a sostenere la

missione e le attività del FAI.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione:

Comune di Arezzo

Comune di Lucignano

Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo

Liceo Artistico e Professionale I.I.S. Benedetto Varchi di Montevarchi

Archivio di Stato di Arezzo

Biblioteca Comunale Città di Arezzo

Palazzo delle Poste di Arezzo

Croce Rossa Italiana – Comitato di Foiano

Fondazione Ivan Bruschi