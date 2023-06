Torna il Premio internazionale Guido day

Arezzo, 20 giugno 2023 – Ogni anno, il 21 giugno, nell’ambio della Festa aretina della Musica – “Guido day”, la Fondazione Guido d’Arezzo assegna un premio intitolato ad un nostro grande concittadino premio riservato a musicisti che abbiano conseguito particolari meriti nel campo della musica.

Pertanto, la Fondazione ha pensato quest’anno di conferire il premio ad “per aver generosamente messo al servizio della nostra città e della Fondazione Guido d’Arezzo le sue rilevanti competenze amministrative, artistiche, storiche e musicologiche, concretizzatesi in importanti studi e pubblicazioni relativi al Teatro Petrarca e alla storia del Concorso Polifonico Internazionale, che anche grazie al suo prezioso contributo, giunge quest’anno alla 71ª edizione".

Verrà inoltre premiato quest’anno anche l’Associazione Voceincanto ed in particolare il , “che, attraverso la sua pluriennale attività corale sotto la sapiente guida del Maestro Gianna Ghiori, ha contribuito alla crescita di giovani generazioni di musicisti ed ha recentemente dato vita ad un importantissimo progetto pedagogico e artistico inclusivo ed integrato, ispirato dal famoso "sistema" fondato in Venezuela dal maestro Josè Antonio Abreu, pensato per favorire la partecipazione alle attività corali di ragazzi con disabilità motorie e intellettive, e di ragazzi che desiderano avvicinarsi al linguaggio dei segni (LIS): il Coro Mani Bianche".

Il premio sarà consegnato mercoledì 21 giugno alle ore 19:00 presso la Galleria Comunale d’arte Moderna e Contemporanea.

A seguito della premiazione seguirà un concerto per pianoforte con il M° Matteo Cabras in collaborazione con l’Associazione 7 note di Arezzo.