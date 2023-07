Torna il Festival Musicale Valenzano Symphony

Arezzo, 4 luglio 2023 – Inizia al Castello di Valenzano Mercoledì 5 luglio il Festival Musicale Valenzano Symphony giunto alla 27^ edizione, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Subbiano con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo.

“Un Festival, quello di Valenzano Symphony che ha rilievo al di fuori dei nostri confini e spazia nei generi musicali più vari “commenta l’assessore alla cultura del Comune di Subbiano Paolo Domini” con un’attenzione particolare che vogliamo sempre dare ai giovani per una crescita e educazione musicale e culturale, quest’anno apriremo infatti con i giovani allievi americani del progetto International Young Artists Project, con una selezione di musiche protagoniste del palcoscenico di Broadway”

Un Festival con un cartellone affidato artisticamente al m° Giulio Cuseri che ogni anno riesce a creare un grande interesse interno a questa manifestazione, unendo giovani musicisti, come il progetto americano avviato qualche anno fa da Stella Peruzzi e Andrea Sari Mareso, a realtà musicali del territorio che hanno conquistato palchi importanti, come la grande orchestra di Oida che sarà al Castello il 19 luglio diretta dal m° Tiezzi, a contaminazione con il quartetto Tosca&Drums, che chiuderà il festival il 26 luglio.

“Un Festival che è reso possibile grazie alle aziende che credono nel valore della musica interpretata in luoghi che raccontano la nostra storia e l’arte come il Castello di Valenzano”afferma Paolo Domini” un grazie quindi a Marco Franceschi, titolare della Dimora Storica e Ristorante del Castello per averci ospitato, a Marino Franceschi, patron della Marino Fa Mercato, a Estra e Coingas , alla Banca di Credito Cooperativo di Anghiari Stia, alla LFI, alle assicurazioni Generali di Subbiano, al supermercato di Castelnuovo Carrefour”

La serata di apertura del festival , “Music of the Night”, nella prima parte offrirà al pubblico musiche di Caccini, Mozart, Boccherini, Hendel, Scarlatti, mentre la seconda parte porterà il pubblico nell’atmofera di Broadway con i giovani studenti americani del progetto “International Young Artists Project”, una masterclass formata da allievi selezionati da vari college e università statunitensi, in questa serata saranno insieme a Liz LaBelle, Stella Peruzzi e Andrea Sari, che renderanno magica una notte al Castello passando, tanto per citare alcuni brani, da Mamma Mia a West Side Story.

Il Festival Musicale Valenzano Symphony si svolgerà nel Chiostro , del Castello posto al primo piano, accessibile dalle antiche scale, è ad ingresso libero, le serate inizieranno alle ore 21.