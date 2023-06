Torna il festival a ritmo di blues "Il palco ci proietta nel mondo"

di Luca Stefanucci

Una delle prime colonne sonore dell’estate in Toscana è a ritmo di blues. Lo sanno bene tanti appassionati di musica che a fine giugno nella mappa dei concerti cerchiano in rosso il Torrita Blues, uno dei festival più longevi dedicato ad un genere che ha dato solide basi al rock. Ma la scelta musicale di Torrita, con il passare delle edizioni, ha dimostrato di non essere "integralista", evitando di focalizzarsi in un unico filone anche se, ovviamente, il blues la fa da "padrone". Partiamo dalle date e quindi dal 22 al 24 giugno a Torrita di Siena in Piazza Matteotti, il cuore del centro storico di un paese che dista pochi chilometri da Montepulciano e Pienza. Domani sera lo "start" con la tradizionale cena che oltre a proporre piatti tipici, tra cui le immancabili "penne blues", avrà a cuore la solidarietà. Nel palco poi saliranno i primi nomi della tre giorni, sono band giovani vincitrici del contest "Effetto Blues": Lil Mama Blues (da Cuneo), Low Town (da Domodossola) e Matteo Pizzoli’s True Grit (Brescia). La serata del venerdì avrà come artista più attesa Irene Grandi (che apre il suo tour domani sera a Viareggio per un concerto in passeggiata inserito nel programma di Arcobaleno di Estate, la rassegna di eventi in tutta la Toscana promossa dalla Regione insieme a La Nazione), la cantante fiorentina che recentemente ha sposato un progetto blues.

A Torrita porterà "Io in Blues" dove interpreta grandi protagonisti del genere (ma anche del soul) e altri nomi importanti della musica italiana con i brani rivisitati in chiave blues. Sul palco con Irene Grandi ci saranno Max Frignani, Piero Spitili, Fabrizio Morganti, Pippo Guarnera. In apertura di serata i Trio Insolito (che in realtà è un quartetto formato da due armoniche a bocca, violoncello, tamburi a cornice e percussioni) e The Crowsroads, band formata dai fratelli Corvaglia che ha rappresentato l’Italia in Polonia alle finali europee del blues. La serata finale del festival vedrà la presenza come headliner di Mud Morganfield, uno dei figli, il più grande, del leggendario Muddy Waters.

Con lui Torrita è pronta a respirare l’aria di Chicago. Promette molto bene il concerto di apertura con Alberto Visentin, chitarrista, special guest sarà Stan Sargeant, bassista dalle prestigiose collaborazioni. "Siamo il Festival Blues più longevo con un palco di star che ci proietta nel mondo", ha detto il direttore artistico Luca Romani. Tanti i grandi nomi passati per Torrita negli anni: da John Mayall a Robben Ford, solo per citarne alcuni.