Torna "Buy food", dedicato ai prodotti toscani

Torna, a Firenze, l’appuntamento con "Buy Food" che sarà anche l’occasione per presentare il rapporto Ismea sul biologico. Un settore che riguarda il 35% delle superfici coltivate regionali e oltre 7000 operatori: numeri da primato in Italia, che renderanno ancora più particolare l’evento in programma giovedì 26 e venerdì 27 ottobre al Palazzo degli Affari. Qui, circa 68 produttori certificati Dop, Igp, Agriqualità, Prodotti di montagna, biologico e Pat incontreranno oltre 50 buyer da tutto il mondo. "Buy Food – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani - rappresenta bene una parte dell’identità toscana ed è l’embrione di ciò che vogliamo diventi nei prossimi anni alla Fortezza: un polo per la moda, l’artigianato e il food, che potrebbe avere qui, in futuro, un angolo espositivo permanente".

"La Toscana raggiunge il 35% di agricoltura biologica – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – ed è quindi per noi naturale riservare molta attenzione alla trasformazione. Eventi come Buy Food riescono a promuovere i prodotti della nostra regione". "La forza delle nostre produzioni agroalimentari di qualità – dice Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze - è dimostrata dalle esportazioni: +14% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019".

Alla presentazione dell’evento anche Massimo Manetti, presidente di PromoFirenze, e Francesco Palumbo, direttore Fondazione Sistema Toscana. Venerdì 27 ottobre (dalle ore 10.30) il Palaffari ospiterà anche la tavola rotonda "Dop e Igp della Toscana", durante la quale Fabio del Bravo di Ismea illustrerà appunto il report sull’economia Ig (indicazione geografica) toscana. Previsto il video messaggio di Paolo De Castro della Commissione agricoltura del Parlamento europeo; invitato il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura. Decine gli incontri organizzati per far incontrare domanda e offerta: lo scorso anno il 74% delle trattative è proseguito dopo l’evento e il 56,3% ha portato ad accordi commerciali.

Infine, non mancheranno le masterclass per i giornalisti del settore. Buy Food Toscana 2023 è un evento di Regione e Camera di commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, in sinergia con Vetrina Toscana; media partner Qn-La Nazione e Il Tirreno.

Lisa Ciardi