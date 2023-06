Torna Arezzo dei lettori con i finalisti del Premio Strega

Arezzo, 20 giugno 2023 – Tre giornate di iniziative tra presentazioni, talk, reading, passeggiate letterarie e attività per giovani lettori insieme ai protagonisti della letteratura contemporanea, dai finalisti del Premio Strega a Carlo Ginzburg. Torna per la 4/a edizione Arezzo dei lettori, prima tappa in territorio aretino de La città dei lettori, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. Da sabato 24 a lunedì 26 giugno appuntamento tra la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi (Corso Italia 14), la Fortezza Medicea (Viale Bruno Buozzi) e la Biblioteca Comunale di Arezzo (via Pilati 8) con un fitto calendario di eventi a ingresso gratuito realizzati grazie al patrocinio di Ministero della Cultura, al patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo, al supporto e alla collaborazione di Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi e alla partnership di Biblioteca Città di Arezzo, Libreria La casa sull’albero, Feltrinelli Point e Interno 12 APS (info: www.lacittadeilettori.it).

Tanti i protagonisti: oltre alla cinquina dello Strega, composta da Rosella Postorino, Ada D’Adamo per interposta persona, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri (25 giugno), confermata anche la presenza di Carlo Ginzburg, che terrà una lectio su Piero della Francesca a partire dalla riedizione Adelphi del suo “Indagini su Piero” (25 giugno). E poi la giornalista e scrittrice Agnese Pini, l’autrice per ragazzi Alice Keller, l’illustratore Giovanni Colaneri, la storica dell’arte Melania Longo, il giornalista e autore Paolo Ciampi. Da non perdere l’incontro sulla traduzione con Bruno Berni, curatore della collana Fiabe Nordiche di Iperborea Edizioni, nell’ambito del focus “Sulla fiaba” con la curatela diretta di Gabriele Ametrano (24 giugno), il ciclo di letture in omaggio al “Visconte dimezzato” di Calvino con l’attrice Alessandra Bedino e la Compagnia Invisibile, in collaborazione con Interno 12 APS (24 giugno), la presentazione di “Un poliziotto di nome Lele. Dedicato a Emanuele Petri” (Polizia di Stato), libro realizzato a 20 anni dalla tragica morte del poliziotto per mano delle nuove Brigate Rosse (24 giugno), e un momento per ammirare il catalogo della mostra “La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari” (25 giugno).

Tra i progetti speciali spazio ai giovani lettori con le attività realizzate grazie alla sinergia con Libreria La casa sull’albero, per coltivare in ragazzi e ragazze la passione per libri e storie. Continuano poi gli ormai consolidati appuntamenti coi “Paesaggi letterari”, itinerari a piedi a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi alla scoperta dei luoghi del festival insieme agli autori e alle autrici del festival.

Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato, Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione, Poggibonsi (Si), San Miniato (Pi) e Grosseto – continuerà con una prima edizione a Montaione (FI) dal 30 giugno al 2 luglio, mentre in continuità con i due anni passati torna l’appuntamento a Villamagna – Volterra (PI), il 2 luglio, e a Montelupo Fiorentino (FI), dal 6 al 7 luglio. Ancora: seconda edizione per Monteriggioni (SI) dal 21 al 22 luglio, prima per Vicchio (FI) dal 31 agosto al 3 settembre, terza per Calenzano (FI) dal 7 al 9 settembre e per Campi Bisenzio (FI) dal 13 al 14 settembre. Un’ulteriore prima edizione a Piombino (LI) dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (FI), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia (AR) in date da destinarsi.

Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento "Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

“Una quarta edizione che contribuisce ad arricchire la proposta culturale della città e risponde all'interesse diffuso per la lettura che qui si respira” spiega il sindaco di Arezzo e Presidente della Fondazione "Guido d'Arezzo" Alessandro Ghinelli. E continua: “Nel programma la presenza degli autori finalisti al Premio Strega rappresenta un momento di particolare prestigio, completando un calendario ricco di iniziative diverse e di qualità. Per tre giorni, Fortezza, Biblioteca e Casa Museo "Ivan Bruschi" si trasformeranno in salotto letterario offrendo con gli incontri con gli autori un'occasione in più di confronto e riflessione”

"È un grande piacere ospitare una manifestazione che mette al centro dell'attenzione la lettura e i libri – dice Luca Benvenuti, Presidente Fondazione Ivan Bruschi – da quando Arezzo dei lettori è arrivata nella nostra collettività abbiamo subito aderito con entusiasmo e offerto i nostri ambienti per la promozione della lettura sia verso pubblici adulti sia a favore di bambini e ragazzi".

''Si sono appena conclusi gli incontri della nuova edizione del festival – dichiara il Presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – e già riprende il viaggio sul territorio regionale che entro l'anno interesserà ben 18 centri. La grande affluenza a Villa Bardini ha confermato l'assoluta autorevolezza della manifestazione e il crescente interesse, anche da parte dei giovani, verso il libro e il confronto con gli autori come occasioni di arricchimento culturale. Un segno di grande speranza in questo momento non certo tra i più sereni per la nostra storia''.

“La quarta edizione di Arezzo dei lettori conferma l’importanza del territorio aretino nel progetto La città dei lettori” aggiunge Gabriele Ametrano. “Siamo molto orgogliosi di portare qui per il secondo anno consecutivo i finalisti del premio letterario più prestigioso d’Italia, lo Strega, e di proporre un programma culturale di altissima qualità, con personaggi che interpreteranno il nostro messaggio: “leggere cambia tutto”, perché attraverso la lettura la cultura ci porta verso nuovi orizzonti”.

Il programma nel dettaglio

Sabato 24 giugno le attività del festival si apriranno già al mattino, alle 11.00, presso la Biblioteca Comunale con un incontro dedicato a bambine e bambini dai 6 anni in collaborazione con Libreria La Casa sull’Albero: Alice Keller, tra le voci più apprezzate e più interessanti della narrativa italiana per i più piccoli, già candidata al Premio Strega Ragazzi e Ragazze, condurrà i partecipanti in un laboratorio a partire dal suo “Il mistero dei cani che sognano” (Pelledoca Edizioni). Si prosegue nel pomeriggio, alle 17.00 presso la Casa Museo Ivan Bruschi, con la presentazione di “Un poliziotto di nome Lele. Dedicato a Emanuele Petri” (Polizia di Stato), volume che contiene ricordi del poliziotto ucciso in servizio nel 2003 e altri importanti contributi documentali, alla presenza della vedova Alma Petri, della scrittrice Cinzia Corneli e dell’ispettore Ugo Bonelli, in dialogo con Federico D’Ascoli. Ancora attività per i più piccoli: alle 17.30 alla Fortezza Medicea Giovanni Colaneri, illustratore per diverse case editrici in Italia e all’estero, terrà un laboratorio per bambini e bambine dai 3 anni a partire dall’ultimo lavoro “La leggenda di Colapesce “(Corraini), sempre in collaborazione con Libreria La Casa sull’Albero. E poi spazio all’omaggio a Italo Calvino: sempre in Fortezza l’attrice e regista Alessandra Bedino, insieme alla Compagnia Invisibile, condurrà una lettura del “Visconte dimezzato” realizzata in sinergia con Interno 12 APS. Prima parte in programma alle 18.30, mentre la seconda partirà alle 19.45. Tra i due atti della lettura, alle 19.00 ancora in Fortezza l’incontro con Bruno Berni, curatore della collana Fiabe Nordiche della casa editrice Iperborea, dedicata alla narrativa nord europea, parlerà di cosa significa tradurre questo specifico genere letterario nell’ambito del ciclo “Sulla Fiaba” con la curatela di Gabriele Ametrano.

Arezzo dei lettori riparte domenica 25 giugno. Alle 11.00 nuovo appuntamento con le attività per giovani lettori presso la Casa Museo Ivan Bruschi: la storica dell’arte e autrice Melania Longo sarà protagonista di una presentazione laboratoriale del suo libro “Quante storie per un quadro” (Topipittori), in collaborazione con Libreria La Casa sull’Albero. Sempre alla Casa Museo, alle 17.00, in programma la presentazione del catalogo della mostra organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con la Fondazione Alinari per la Fotografia “La sottilità dell'aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari”, alla presenza della responsabile dei progetti per la Fondazione Alinari Rita Scartoni. Alle 17.30 sarà il momento di “Paesaggi letterari”: passeggiata con letture insieme allo scrittore e giornalista Paolo Ciampi con un itinerario che partirà dalla Casa Museo Ivan Bruschi per snodarsi attraverso le vie della città (per “Paesaggi letterari” è obbligatoria la prenotazione gratuita a [email protected]). Alle 18.00 presso la Fortezza Medicea si entra nel vivo del programma: in contemporanea sarà possibile assistere alla lectio di Carlo Ginzburg rivolta a tutti gli amanti della pittura del grande pittore aretino Piero della Francesca, per rileggerne l’opera sotto una luce inattesa, mentre per i più piccoli è pensata “Premio Strega Playlist”, letture tratte dai libri selezionati al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2023 a cura della Libreria La Casa sull’Albero. Infine alle 19.00, ancora in Fortezza, l’atteso incontro con la cinquina dello Strega, con letture a cura di Alessandra Bedino e la moderazione della giornalista Barbara Perissi.

Ultimo appuntamento del festival lunedì 26 giugno presso la Casa Museo Ivan Bruschi: alle 21.00 la giornalista Agnese Pini, in conversazione col collega Federico D’Ascoli, racconterà al pubblico “Un autunno d’agosto” (Chiare Lettere): a partire dalla storia della sua famiglia e con una galleria di personaggi che diventano romanzeschi per la forza e l’umanità della narrazione, Agnese Pini racconta l’eccidio nazifascista di San Terenzo Monti in un grande romanzo civile, con il respiro universale dell’inchiesta-racconto che parla di noi e del presente.