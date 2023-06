Arezzo, 16 giugno 2023 – Torna ad Arezzo la nota linguista e docente universitaria Vera Gheno, autrice di numerosi testi sulla lingua italiana, in particolare sul linguaggio inclusivo con un'ottica femminista, ed esperta di comunicazione digitale. L'appuntamento è per Lunedì 19 Giugno alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli Point di Arezzo (via Garibaldi n. 107).

"Potere alle parole e perché usarle meglio" è il titolo scelto dalle associazioni promotrici - Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo e Polis Aperta l'associazione nazionale di persone LGBT+ appartenenti alle forze di polizia e armate - perché "ognunə di noi è le parole che sceglie". Oltre al dialogo e confronto con la social-linguista Vera Gheno, importante sarà anche il contributo di Alessio Avellino, attuale presidente di Polis Aperta, dottorando presso la Federico II di Napoli, interessato alla ricerca sulle trasformazioni di genere all'interno delle forze dell'ordine, lavoro che coniuga lo studio con la sua esperienza personale di uomo trans e agente della Polizia di Stato.

Modererà l'incontro Veronica Vasarri, presidentessa dell'associazione Chimera Arcobaleno.

La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita, presso la libreria Feltrinelli saranno disponibili i principali libri di cui Vera Gheno è autrice (Famminili singolari, Potere alle parole, Le ragioni del dubbio, Chiamami Così, ecc...) e anche i gadget ufficiali per sostenere il Toscana Pride 2023.