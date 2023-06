Torna “A tavola sulla spiaggia“ "Sfida sana, veg e senza sprechi"

di Barbara Berti

VERSILIA

Per la prima volta un piatto vegano e (forse) una ricetta con farina di grillo. I tempi cambiano ma non il rito della sfida all’ultimo mestolo: dopo i primi trent’anni, celebrati con un libro, ecco la 31esima edizione di A tavola sulla spiaggia, il concorso enogastronomico ideato da Gianni Mercatali per proclamare il “Piatto forte“ dedicato a Forte dei Marmi, la cui amministrazione comunale ha concesso il patrocinio. La gara è in programma il 2 luglio, mentre la premiazione sarà il 9 luglio; in entrambi i casi in uno dei luoghi simbolo della Versilia, La Capannina di Franceschi, grazie all’ospitalità di Carla e Gherardo Guidi. "Abbiamo sempre fatto la manifestazione sulla spiaggia, poi per i problemi di Covid dal 2020 ci siamo trasferiti alla Capannina. Ora questa scelta potrebbe diventare strutturale" dice Mercatali prima di fare un tuffo nel passato. "Tutto è nato quasi per gioco nel lontano 1993, dopo un’esperienza decennale insieme all’amico Ugo Tognazzi, ideatore de L’uomo in cucina, un evento che per certi versi ha ispirato A tavola sulla spiaggia" racconta Mercatali.

E, così, ancora una volta sulle sabbie nobili di Forte dei Marmi tutto è pronto per la gara più attesa (mondana e gustosa) dell’estate: 12 concorrenti suddivisi nelle quattro categorie di antipasti, primi, secondi e dolci. In abbinamento anche 12 vini. Tra i concorrenti in gara spicca il nome dell’attrice Iris Peynado, che molti ricordano al fianco di Pippo Baudo nel 1984, al Festival di Sanremo e in una indimenticabile scena del film Non ci resta che piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni. I concorrenti, tutti rigorosamente non professionisti, sono chiamati a contendersi il “Piatto Forte“, ovvero lo scolapasta d’oro in questo originale talent mondano-gastronomico. Il Primo premio assoluto della Giuria Stampa sarà invece dedicato alla Capannina e al Parmigiano Reggiano. Altra novità: un ex concorrente diventa giudice. Si tratta del poliedrico Luca Calvani, vincitore dell’edizione 2021.

Tra i giudici, poi, anche noti chef come Gianfranco Vissani. Gastronomicamente torna il tema del recupero, della cucina del riciclo, dell’arte di preparare pietanze buone e salutari senza buttar via niente. Tanto che anche quest’anno gli organizzatori hanno invitato tutti i partner a donare propri prodotti al Banco Alimentare della Toscana, struttura che già da anni gli organizzatori della manifestazione sostengono.