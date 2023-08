Torna a Ponte alla Piera di Anghiari la tradizionale Festa del Contrabbandiere

Arezzo, 22 agosto 2023 – Tutto pronto al Ponte alla Piera di Anghiari per la tradizionale Festa del Contrabbandiere in programma come sempre l’ultima domenica del mese di agosto, quest’anno il 27. Si tratta della rievocazione dello scambio del tabacco della Valtiberina con la polvere nera di Chitignano. Un programma ancora una volta ricco.

Alle 8 il ritrovo è in piazza Baldaccio ad Anghiari dove, mezz’ora più tardi, avrà inizio la camminata verso il Ponte alla Piera attraverso la Riserva Naturale dei Monti Rognosi. In località Carmine è previsto un piccolo punto di ristoro. La Camminata proseguirà poi verso l’antico ponte dove, a mezzogiorno circa, avverrà l’incontro e lo scambio fra i contrabbandieri di tabacco e polvere nera con tanto di rievocazione scenica sopra il ponte.

Alle 13 è in programma il tradizionale “Pranzo al Ponte” attorno al circolo che anima la piccola frazione anghiarese. (Prevendita e prenotazione obbligatoria: Livia 3383096359, Lorenzo 3318419632, Proloco 0575749279)

Durante tutta la giornata è previsto un intrattenimento musicale e diversi giochi d’epoca, la dimostrazione pratica della lavorazione del sigaro oltre ai personaggi in costume.