Tonelli & Parisi, coppia d’assi ad Arezzo Science Lab

Arezzo, 3 maggio 2023 – Cala i suoi assi Arezzo Science Lab. Il nuovo progetto di Fondazione Guido d’Arezzo e Associazione Culturale Lab, con libreria La Feltrinelli, ha in programma a maggio una doppietta di

appuntamento. Il quarto incontro sarà sabato 6 maggio alle

21 al Teatro Pietro Aretino col professor Guido Tonelli con

una lezione di astrofisica sul concetto di spazio tempo.

Evento speciale quello con Giorgio Parisi, Premio Nobel per

la Fisica, al Teatro Petrarca il 27 maggio.

Il Professor Parisi porterà una lezione-spettacolo che si muoverà dal testo «Gradini che non finiscono mai, vita quotidiana di un Premio Nobel» edito dalla Nave di Teseo e scritto insieme a Giorgio Paterlini. Ma andiamo con ordine. Il quarto appuntamento delle conferenze teatrali è in arrivo sabato 6 maggio, protagonista Guido Tonelli. Professore

universitario, ha guidato il progetto che ha individuato al

Cern di Ginevra il Bosone di Higgs, ha ricevuto il premio

internazionale Fundamental Physics Prize, il Premio Enrico

Fermi e la Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica.

Parlerà del concetto di «Tempo, il sogno di uccidere Chronos». Da Newton ad Amleto, da Einstein a Dalí, il tempo è stato protagonista di metamorfosi vertiginose, affascinanti e mostruose. Esiste? Si può fermare? E se ne

può invertire il corso? Guido Tonelli ci guida lungo la tortuosa via d’accesso alla comprensione di una realtà molto diversa da come crediamo che sia. In cui il ritmo regolare del nostro tempo, la sua periodicità quasi perfetta, nasce da un insieme intricato e complesso di zone turbolente, fenomeni caotici, immani catastrofi, interi sistemi solari

sbriciolati da esplosioni di supernove, galassie devastate da nuclei galattici attivi.

Il 27 maggio al Petrarca arriva il premio Nobel Giorgio Parisi. Professore ordinario di Fisica teorica a La Sapienza di Roma dal 1981,Parisi ha ricevuto la medaglia Boltzmann, la medaglia Max Planck, il Premio Nonino, Premio Wolf e Nobel per la Fisica nel 2021. È stato presidente dell’Accademia dei Lincei è membro di molte accademie, tra cui l’American Philosophical Society. Si è occupato principalmente di fisica teorica, ha realizzato studi sulle reti neurali, sistema immunitario, glaciazioni.