Tocca a Campinoti sfidare Mantellassi

Acque agitate nel centrodestra di Empoli. Quando ormai manca solo l’ufficialità per la candidatura dell’imprenditore Simone Campinoti (ex Italia Viva), la coalizione rischia di sgretolarsi. Non senza veleni e polemiche. E mentre Campinoti lancia la sfida al dem Mantellassi ("Qualora fossi io il candidato sindaco, e probabilmente sarà così, lavorerò per la città dei sorrisi puntando su lavoro e sviluppo"), Poggianti, capogruppo di FdI in Consiglio, attacca: "Non escludo sarà Campinoti. Ma serve rispetto e umiltà per una decisione regionale che ancora deve arrivare. Così si fa di solito nei partiti, anziché cambiarli a ogni stagione come l’amico renziano".