Testimone d’accusa di Agatha Christie con Vanessa Gravina e Giulio Corso

Arezzo, 23 novembre 2024 – Dopo il sold out del primo spettacolo, entra nel vivo la stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo.

Martedì 26 novembre (ore 21:00) Vanessa Gravina e Giulio Corso portano in scena TESTIMONE D’ACCUSA di Agatha Christie con la regia di Geppy Gleijeses e la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino.

Testimone d’accusa è molto probabilmente il più bel dramma giudiziario di Agatha Christie. Nata come racconto nel 1925 e in seguito trasformata in commedia teatrale a tutti gli effetti, l’opera fu adattata per il cinema dal grande Billy Wilder e aveva come protagonisti Charles Laughton, Marlene Dietrich e Tyrone Power.

Suspense, intrighi, misteri, tratteggiati con l’inarrivabile capacità di sparigliare le carte di cui l’autrice inglese fu assoluta maestra, sono il sale di questa splendida partitura dell’inganno che si conclude con un doppio colpo di scena imitato più volte e rimasto insuperato. Il racconto si apre con l’arresto per l’omicidio di Emily French, un’anziana benestante che ha nominato suo principale erede Leonard Vole che diventa così il sospettato principale del crimine. Emily French non sapeva che Vole fosse sposato con Romaine: il colpo di scena avviene quando la moglie accetta di testimoniare e, invece di muoversi in difesa del marito, diventa la principale testimone dell’accusa.

Il gioco non verte tanto sulla psicologia dei personaggi (ci si aggira tra simulatori occulti, assassini e grandi avvocati) quanto sulla perfezione del meccanismo. Un colpo di scena dopo l’altro, in un crescendo raveliano, una battuta dopo l’altra. Lo spunto, come spesso accade nelle opere della Christie, parte dalla storia di una donna tradita dal marito più giovane; ed è uno spunto autobiografico. L’autrice fu tradita dal primo marito (di cui però portò sempre il cognome) e sposò poi un uomo molto più giovane di lei.

Vanessa Gravina, Giulio Corso

con la partecipazione di Paolo Triestino

TESTIMONE D’ACCUSA

di Agatha Christie

traduzione Edoardo Erba

regia Geppy Gleijeses

con Michele Demaria, Antonio Tallura, Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti, Paola Sambo, Francesco Laruffa, Erika Puddu, Lorenzo Vanità

scene Roberto Crea

costumi Chiara Donato

artigiano della luce Luigi Ascione

musiche Matteo D’Amico

aiuto regia Norma Martelli

produzione Gitiesse Artisti Riuniti – Teatro Stabile del Veneto