Terzo concerto del Festival Musicale Internazionale a Casa Bruschi

Arezzo, 13 marzo 2025 – Venerdì 14 marzo alle 21 è in programma alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, il terzo concerto del Festival Musicale Internazionale.

Protagonista la potente e lirica voce del baritono coreano Samueol Park, fresco vincitore del primo premio del concorso internazionale di “Musica ARD” di Monaco di Baviera, con un programma delle più belle arie d’opera della storia, accompagnato al pianoforte da Sofia Adinolfi.

Park ha studiato presso la Korea National University of Arts di Seoul e dall’ottobre 2020 studia alla Hanns Eisler School of Music di Berlino con la prof.ssa Ewa Wolak. Baritono di talento, ha interpretato vari ruoli come membro dell’ensemble della Deutsche Oper Berlin e a partire dalla stagione 2024/25 sarà membro dell’Hessisches Staatstheater Wiesbaden (Germania).

Camerista di gran classe, Sofia Adinolfi dopo essersi diplomata con il massimo dei voti al Corso di Perfezionamento di musica da camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma ha vinto, insieme alla violinista Giulia Pasquini, il Primo Premio e il Premio del pubblico alla XII edizione del Premio Nazionale delle Arti per la sezione di Musica da Camera, mentre nel 2022 è risultata vincitrice, in duo con il violista Leonardo Taio, della terza edizione del concorso nazionale di musica da camera “Gasparo da Salò” di Brescia.

Un evento irrinunciabile per ascoltare arie di Tosti, Bellini, Mozart e Verdi.

Mercoledì 19 marzo, in occasione della Festa del papà, la Casa Museo propone per tutta la giornata l’ingresso ridotto per tutti i papà che accompagnano i figli a visitare il museo, in linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. In più, alle 16:30 è in programma la visita animata “Caccia al tesoro di Ivan”. Una caccia al tesoro da svolgere in famiglia, dove bambini e genitori insieme dovranno risolvere divertenti enigmi legati alle opere del museo, per scoprire gli indizi e completare la missione.

Prossimi concerti del Festival Musicale Internazionale:

Domenica 30 marzo, ore 18: Gianluca Bergamasco, pianoforte, Premio Venezia 2024, miglior giovane pianista italiano;

Venerdì 11 aprile, ore 21: Roman Lopatynskyi, pianoforte, Primo premio Concorso Internazionale G. Enescu 2024 di Bucarest;

Giovedì 24 aprile, ore 21: Roberto Pasquini, flauto, Roberto Prosseda e Alessandra Amara, pianoforte.

I biglietti sono già disponibili presso la Casa Museo in Corso Italia, 14.

Per info e prenotazioni è possibile telefonare allo 0575 354126 o scrivere a [email protected]