Arezzo, 19 luglio 2023- Terzo appuntamento in piazza Vittorio Veneto con la rassegna musicale “C’è musica in piazza” che propone ogni venerdì, fino all’11 agosto, una serie di concerti di gruppi musicali e solisti.

Venerdì 21 luglio alle ore 21.15 è la volta della band “Four Lower Ants”

Four Lower Ants è un giovane gruppo nato nel Valdarno nell’ottobre 2022 da Cristian Basile (batteria, 16 anni) e Niccolò Raggi (basso, 18 anni). Unitosi al gruppo Dario Aveotti (chitarra, 16 anni) hanno da subito iniziato ad inquadrare il loro genere musicale con cover alternative, rock progressivo e heavy metal. Trovata la cantante ideale per la loro formazione, Julia Papaleo (17 anni), sono subito andati alla ricerca di concerti per suonare al massimo e dare il 100%.