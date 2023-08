Terre in Festival, stasera debutta in prima nazionale Cosa ti cucino, amore?

Arezzo, 4 agosto 2023 – Laboratori Permanenti conferma il proprio rapporto con il territorio della Valtiberina Toscana, portando avanti il lavoro intrapreso da anni, con l’intento e il desiderio di voler connettere attraverso l’offerta culturale i paesi della vallata. In questi anni sono stati intessuti e consolidati rapporti con i comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino e Anghiari, per offrire ai cittadini una proposta culturale intensa e variegata.

Espressione di questo lavoro è Terre in Festival che, attraverso la sua dimensione diffusa, offre in vallata spettacoli capaci di coniugare il piacere dell’occasione culturale estiva con la forza dei contenuti.

Terre in Festival si svilupperà dal 4 agosto al 5 settembre 2023 con spettacoli che animeranno le piazze e i luoghi emblematici dei comuni coinvolti, ospitando compagnie provenienti da tutta Italia, 5 prime nazionali, progetti e workshop.

Si inaugura domani venerdì 4 agosto con Cosa ti cucino, amore? che debutta in prima nazionale alle ore 21.00; una coproduzione Laboratori Permanenti/Seven Cults con Caterina Casini, Maddalena Emanuela Rizzi, Carlina Torta, la scenografia di Tiziano Fario, il testo e la regia di Linda Brunetta. Si tratta di uno spettacolo comico, una sarabanda di equivoci, fraintendimenti, colpi di scena attraverso un’ironia al femminile moderna e originale. Uno humour sarcastico e surreale, che gioca con il linguaggio, i luoghi comuni, le convenzioni, le apparenze, svelando la doppia e tripla natura dei personaggi, allo stesso tempo profondi e superficiali, crudeli e innocenti, scaltri e ingenui.

Uno spettacolo nella direzione stilistica dello humour nero inglese, dove, coniugando understatement e situazioni paradossali, non si ricorre alle facili battute, ma si coinvolge lo spettatore in modo sottile, spiazzandolo e sorprendendolo, per ritrovare un’ironia al femminile moderna e originale

Il debutto, contrariamente a quanto annunciato, viste le condizioni meteo previste per venerdì 4 agosto avrà luogo presso il Teatro Alla Misericordia.

Lo spettacolo sarà in replica il 13 agosto alle ore 21.00, presso il Giardino Museo Casa Natale di Michelangelo di Caprese Michelangelo.

Terre in Festival prosegue, la prossima settimana, sempre all’anfiteatro Campaccio il 10 agosto ore 21.00 con Volevo vedere il cielo produzione Effimero Meraviglioso, compagnia proveniente dalla Sardegna che porta in scena un interessante testo di Massimo Carlotto, per la regia di Maria Assunta Calvisi: la radiografia di uno spaccato della società di oggi dove si alimentano i falsi miraggi, i luoghi comuni, gli stereotipi del successo e della felicità, il senso di desolazione e di miseria culturale e morale. In replica il 12 agosto ore 21.00 al Teatro Comunale di Monterchi.

Venerdì 11 agosto ore 21.00 a Monterone (frazione di Sestino) in scena la commedia di Menandro La donna di Samo, un rito teatrale in maschera che conserva tutto il suo fascino con Roberto Zorzut, Bruno Governale, Alessandra Cavallari, Ana Kusch, le scene di Renato Mambor, Roberta Gentili e la regia di Roberto Zorzut; una produzione Seven Cults.