"Terra chiama luna, veniamo da te" Teatro Povero, fuga dal pianeta

di Fabrizio Calabrese

MONTICCHIELLO (Siena)

Le migrazioni in salsa lunare secondo il Teatro Povero di Monticchiello che anche quest’anno con l’edizione 2023, la 57, torna in Piazza della Commenda e presenta lo spettacolo "Coloni". Ideato, discusso e recitato dagli abitanti attori del noto borgo della Val d’Orcia. Da sabato 29 luglio a lunedì 14 agosto alle 21,30 (escluso lunedì 31 luglio). Lo scorso anno si parlava di guerra e le donne, con la loro forza e determinazione, erano la speranza di un mondo che per essere salvato si sarebbe dovuto affidare a loro. Adesso questo pazzo mondo sembra essere ancora in pericolo, in preda ad allarmi, quelli della natura e del clima, che molti preferiscono ignorare o direttamente negare. In un pianeta dove si vive in un’apparente appagante eccedenza di tutto: merci, consumi e feticci. Una bulimia nella quale comincia a farsi però strada un vago senso di troppo, cui si accompagna la percezione dell’incombere di una qualche forma di ritorsione per il di più, per l’eccesso.

Quella di Monticchiello è una drammaturgia partecipata di un intero paese che si guarda attorno, attento osservatore di ciò che accade, capace di tradurre poi appunti e riflessioni in uno spettacolo che ogni volta fa riflettere. Lo fa su temi semplici spesso, dove la contrapposizione su passato e presente è una condizione imprescindibile, dove le origini e quindi il mondo contadino è sempre messo a confronto con la contemporaneità della vita e delle cose.

Anche in questo a Monticchiello si sono fatti una domanda: se qualcosa davvero dovesse andare storto, se un domani fossimo costretti a una più radicale, estrema, definitiva partenza, a un abbandono coatto della propria terra come quello cui furono obbligate generazioni di mezzadri, ebbene, solo allora forse saremo in grado di porci infine il quesito: cosa voglio con me? Di cosa ho davvero bisogno? A cosa non posso rinunciare? Di quale superfluo non posso fare a meno, affinché non debba ridurmi all’essenziale? Coloni, ieri come oggi, necessariamente in marcia. Chissà, forse una migrazione di massa sulla luna potrebbe essere una soluzione.

In fondo, la prima rappresentazione in cui il Teatro Povero prese il volo avvenne la notte del 20 luglio 1969. Per coincidenza, proprio nelle ore dello spettacolo tre astronauti portarono allora per la prima volta l’umana curiosità a spasso sul suolo lunare, mai prima di allora calpestato. Sarà un caso? Tutti i dettagli su teatropovero.it.