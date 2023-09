Terni, indagato il sindaco Bandecchi Il parapiglia in consiglio comunale finisce con denunce incrociate

"Nessuno mi ha notificato niente. Non so se sono indagato, ma se anche lo fossi, di certo, non m’impiccherei". Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, non usa il fioretto per spiegare come la pensa sulla sua iscrizione nel registro degli indagati: "Io ho cercato di tenere bassi i toni – dice con convinzione –, ma hanno voluto che volassero carte bollate...". Dopo il parapiglia in consiglio comunale di lunedì scorso, i consiglieri di Fratelli d’Italia (Orlando Masselli e Marco Celestino Cecconi ) sono andati dai carabinieri e hanno presentato un esposto. Il fascicolo è stato aperto dal sostituto Marco Stramaglia, ma porta la firma anche del procuratore capo Alberto Liguori. Tre i reati ipotizzati a carico del sindaco: minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Non è escluso che, già nei prossimi giorni, gli interessati e i presenti al “Far west“ in Consiglio possano essere ascoltati.

Botta e risposta, a carte bollate sindaco... Giusto?

"Lo hanno voluto loro. Stamattina (ieri, ndr) sono andato in questura e ho presentato denuncia anche io. Durante il consiglio comunale mi è stato detto che sono un pagliaccio, un delinquente... Sono stato offeso io, l’istituzione e i cittadini che ci hanno votato. Le parole pesano più degli schiaffi. Io avrei voluto tenere gli animi calmi, ma non è stato possibile. Così ora ho denunciato anche le minacce di morte (il riferimento è all’episodio del 25 luglio a Roma, inizialmente descritto da Bandecchi come un tentativo di rapina di uno scooterista, che invece - ha rivelato nelle scorse ore Bandecchi - lo avrebbe minacciato di morte per farlo dimettere, ndr)".

È per questo, per tenere bassi i toni, che non lo aveva fatto a fine luglio?

"Sì, per questo. Dell’episodio erano stati informati tutti: prefetto, questore, carabinieri, polizia e finanza. Sono sette mesi che nei miei confronti c’è un atteggiamento aggressivo, che viene data di me un’immagine da criminale: se e quando sarò condannato dopo il terzo grado di giudizio, allora sarò un criminale. Ma fino ad allora non consento a nessuno di trattarmi come un delinquente".

E adesso?

"Adesso sarà la magistratura ad approfondire. Farà un’indagine e si capirà chi ha voluto ’scaldare’ l’ambiente. Io sono sereno".

Un calderone politico-giudiziario in cui la città è lacerata, e chi non è schierato assiste attonito allo “show”.

Annalisa Angelici

Stefano Cinaglia