Tensione Creativa e Preziosità Virtuosa nell'Opera di Enzo Scatragli" alla Rocca di Marciano

Arezzo, 2 febbraio 2024 – "Tensione Creativa e Preziosità Virtuosa nell'Opera di Enzo Scatragli" presso la suggestiva Rocca di Marciano della Chiana continua a riscuotere un successo travolgente e rappresenta un'opportunità straordinaria per immergersi nell'universo artistico di uno dei più grandi scultori italiani contemporanei.

Nella Sala del Mosaico della Rocca di Marciano della Chiana (AR), le straordinarie opere di Enzo Scatragli, maestro castiglionese di fama internazionale, hanno catturato l'attenzione del pubblico e centinaia di visitatori hanno così potuto apprezzare il lavoro di questo importante artista, radicato nella nostra Valdichiana e che trasmette, attraverso le sue opere, un legame profondo con le sue radici e la sua formazione nel settore orafo.

La mostra, originariamente programmata fino al 31 gennaio, si estenderà ora fino al 18 febbraio 2024, rispondendo all'incredibile afflusso di visitatori e all'apprezzamento del Sindaco Maria De Palma e di tutta l'Amministrazione Comunale.

"Sono estremamente orgogliosa di constatare il trionfo che la mostra di Enzo Scatragli ha riscosso nella nostra comunità.” A dirlo è Maria De Palma, Sindaco di Marciano della Chiana che prosegue “Questa esposizione eccezionale non solo rende omaggio al talento straordinario di Enzo Scatragli, ma riflette anche la vitalità e l'interesse della nostra comunità per l'arte e la cultura. Di fronte a questa straordinaria partecipazione, abbiamo preso la decisione di prorogare la mostra fino al 18 febbraio 2024, permettendo a un numero ancora maggiore di persone di apprezzare quest'opera unica. Voglio ringraziare Enzo Scatragli per la sua incredibile contribuzione artistica e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario. La cultura è un elemento fondamentale per la crescita e il benessere della nostra comunità, e questa mostra ne è un esempio straordinario."

La mostra ha visto la partecipazione anche del mondo della scuola con numerosi studenti delle scuole medie che hanno potuto ammirarla e avere uno scambio diretto con l’Artista che si è intrattenuto per parlare del proprio percorso artistico e del significato delle sue opere, avvicinando così anche i più giovani al mondo dell’arte e della bellezza.

Le opere di Scatragli, che spaziano dalla monumentale scultura alla raffinata produzione medaglistica, testimoniano la sua straordinaria abilità nel modellare materiali come il marmo e la pietra, seguendo le influenze della sua esperienza orafo. Il suo lavoro, apprezzato a livello internazionale, è stato descritto da critici d'arte come Enrico Crispolti, Claudio Strinati e altri illustri nomi, che ne sottolineano la tensione dinamica e la continua ricerca di forme espressive.

L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il valore di questa straordinaria esposizione, invita la comunità a partecipare a questa straordinaria opportunità culturale. La proroga della mostra è un omaggio alla maestria di Enzo Scatragli e una celebrazione dell'arte che unisce e arricchisce la nostra comunità.

