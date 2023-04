Teatro e cabaret: Uberto Kovacevich sul palco di Aurora Ridens

Arezzo, 4 aprile 2023 – Una serata tra teatro e cabaret apre Aurora Ridens. Il laboratorio di pubblica sperimentazione comica tornerà alle 21.30 di venerdì 7 aprile al Circolo Culturale Aurora di piazza Sant’Agostino e proporrà un incalzante susseguirsi di tanti “artisti della risata” che troverà il proprio apice nei monologhi dell’attore aretino Uberto Kovacevich. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse e tornerà a rinnovare un format di successo che ha preso il via nel lontano 2003 e che, da vent’anni, fornisce a comici provenienti da tutta la penisola l’opportunità di improvvisare e di provare i loro nuovi pezzi di stand-up comedy.

Il grande protagonista dell’appuntamento inaugurale sarà l’attore, regista e docente teatrale Kovacevich che tornerà a mettersi alla prova con una delle sue storiche passioni: il cabaret. Maestro della Libera Accademia del Teatro, questo artista era stato tra le anime delle primissime edizioni di Aurora Ridens e si appresta dunque a tornare sul palco di questa rassegna con alcuni dei suoi storici monologhi e con qualche novità studiata per la serata. Il pubblico potrà dunque sorridere con un artista che, da Arezzo, ha raggiunto notorietà a livello nazionale con la sua capacità di unire le due arti del teatro e del cabaret. L’appuntamento verrà arricchito anche da un alternarsi delle due coppie dei Noidellescarpediverse (Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani) e di Alan&Lenny (Alan Bigiarini e Lenny Graziani) che, oltre a condurre Aurora Ridens, proporranno alcune incursioni comiche per provare nuovi personaggi e nuove battute che, in caso di apprezzamento da parte del pubblico, verranno inseriti nei rispettivi repertori in vista di un futuro tour. Un ulteriore contributo al programma di Aurora Ridens arriverà dai monologhi dell’artista perugino Mauro Busti, dalla musica dal vivo del chitarrista Johnny Sassoli e dal coinvolgimento diretto degli spettatori che avranno l’occasione di interagire con i diversi artisti sul palcoscenico.