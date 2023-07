Teatro del Fiume prosegue Venti di gioia

Arezzo, 25 luglio 2023 – La Rassegna “TEATRO DEL FIUME” continua a riempire le notti estive del Casentino con tanti spettacoli per tutta la famiglia.

Il fitto calendario di appuntamenti, curato dalla compagnia NATA TEATRO, andrà avanti fino a fine agosto con spettacoli dedicati alle giovani generazioni ma perfetti per tutta la famiglia.

Giovedì 27 luglio alle ore 21.15 la rassegna fa tappa a Talla, presso il Parco delle Feste in via di Bicciano, con lo spettacolo ad ingresso gratuito “IL GATTO CON GLI STIVALI”, della compagnia “La Casa di Pulcinella”, con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e Chiara Bitetti, regia Paolo Comentale. Un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale: questa la coppia scenica che anima le vicende dello spettacolo. Uno spettacolo ironico e divertente in cui personaggi strampalati, illuminati da luci di ribalta si muovono in scena con passi briosi e ritmi scoppiettanti. In un'allegra sarabanda di pupazzi di varie dimensioni, con tecniche di animazione nuove e spesso sorprendenti, si dipana il filo della storia conosciutissimo dal pubblico di ogni età.

Poi sarà la volta della compagnia Fondazione Aida con il suo “PIPPI CALZELUNGHE” che andrà in scena sabato 29 luglio alle ore 21.15 nella piazza sotto le mura di Subbiano. Lo spettacolo narra la vicenda di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli schemi, e dei suoi amici attraverso i loro occhi sbarazzini e spensierati. La storia di Pippi si snoderà dal suo arrivo nella vecchia casa, Villa Villacolle, con una scimmietta dallo strano nome il Signor Nilsson e con un cavallo sistemato nella veranda, alle sue avventure con Annika e Tommy, i suoi vicini di casa e compagni di giochi, in una scenografia coloratissima e divertente. Con Rossella Terragnoli, Annachiara Zanoli, Alice Canovi e Davide Lazzaretto, regia di Pino Costalunga e Marinella Rolfart. Ingresso 6€.

Martedì 1 agosto, sempre alle ore 21.15, il TEATRO DEL FIUME vi aspetta in piazza rossa a Capolona con lo spettacolo “L’AVIATORE – Ispirato al Piccolo Principe” della compagnia Collettivo Clochart. Un aviatore e un bambino si incontrano nel Sahara, dove l’uomo è atterrato col suo aereo in avaria. Tra loro nasce una grande amicizia, che spingerà l’aviatore a chiedere al giovane amico come sia arrivato laggiù. Il bambino misterioso è in realtà il Piccolo Principe. Dopo aver narrato il suo viaggio attraverso pianeti stravaganti dove ha incontrato personaggi bizzarri, il Piccolo Principe scomparirà nello stesso modo in cui è apparso. Un lavoro che si svolge attraverso diverse tecniche teatrali, dal teatro di figura a quello di narrazione, per un risultato di alta poesia performativa. Regia e drammaturgia di Michele Comite. Ingresso 6€.

Prenotazioni al numero 379 1425201

TEATRO DEL FIUME XX Edizione – VENTI DI GIOIA

Rassegna di Teatro curata da NATA TEATRO

In collaborazione con Comune di Bibbiena, Comune di Capolona, Comune di Castel Focognano, Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chitignano, Comune di Pratovecchio Stia, Comune di Subbiano, Comune di Talla.

: Onoranze Funebri Canaccini e Vannucci, Chalet Il Valico, Berneschi Porte, Infissi e Serramenti, Ricci Franco & Figli s.n.c., Uovo del Casentino - Az. Agr. Le Pescine, Apicoltura Casentinese, Panificio Rimbocchi, Macelleria Fracassi, Rossi Gomme, ATLANTIC OIL, Betadue Cooperativa Sociale, Elettrocalor di Falsetti Simone, Daniele L'Ottico, Autofficina Candolesi snc, Officina e Allestimenti Maggini.

E con il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Toscana, Residenze Artistiche Toscane - RAT, Rete Teatrale Aretina - Festival dello Spettatore, ATF - Associazione del Teatro di Figura, il contributo di Fondazione CR Firenze

In collaborazione con: Pro Loco di Bibbiena Stazione, Centro Creativo Casentino, Centro di Aggrega zione Sociale Giovi, Pro Loco di Salutio, Trame di Cultura Cooperativa Sociale,

Pro Loco Moggiona, Noi che Bibbiena e CIFA Bibbiena.