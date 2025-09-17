Arezzo, 17 settembre 2025 – Teatro Auditorium Le Fornaci: al via i corsi di teatro 2025/26 a cura di KanterStrasse Formazione, passione e creatività sul palcoscenico

Tornano al Teatro Auditorium Le Fornaci i laboratori di formazione teatrale curati dalla compagnia KanterStrasse Teatro, un’occasione per avvicinarsi all’arte della recitazione e viverla come esperienza di crescita, espressione e comunità.

«Crediamo che il teatro sia uno spazio necessario per crescere, comunicare e creare comunità – afferma il direttore Simone Martini –. Quest’anno abbiamo lavorato per rendere la nostra offerta ancora più accessibile, variegata e capace di rispondere ai bisogni di chi vuole avvicinarsi o approfondire il mestiere dell’attore. Le iscrizioni sono già aperte ed il nostro team non vede l’ora di incontrare tutti gli allievi nella prima giornata di lezioni, lunedì 6 ottobre».

I corsi, aperti a tutte le fasce d’età, saranno condotti da Simone Martini, Monia Baldini, Miriam Calautti e Fernanda Gonzalez e si articoleranno come segue:

ZOO LAB – Scoprire la meraviglia del teatro Mercoledì ore 17:00-18:30 | 6-8 anni

KIDS LAB – Inventare i sogni che diventano realtà Lunedì ore 17:00-18:30 | 9-12 anni

TEEN LAB – Dare voce all’immaginazione, creare insieme Martedì ore 18:00-19:30 | 13-18 anni

KS LAB – Consapevolezza, ricerca e condivisione Martedì ore 20:45-22:45 o mercoledì ore 20:45-22:45 | dai 18 anni in su

La prima lezione di prova è gratuita e senza impegno.

Per informazioni complete su corsi, iscrizioni e modalità di partecipazione: sito: www.kanterstrasse.it