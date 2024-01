Taponecco e Quayola al Mudac

Due mostre in corso al Mudac, il museo delle arti di Carrara: “Plutone-Proserpina” di Quayola e “Sentire la forma” di Beatrice Taponecco. Si chiuderà il 3 marzo la personale dell’artista conosciuto in tutto il mondo per le sue installazioni che mettono in relazione medium tecnologico con materiali tradizionali e artificiali, iconografia classica e sperimentazione digitale. Il percorso espositivo comprende quattro sculture realizzate con l’uso della robotica e ispirate al “non-finito” di Michelangelo. La mostra di Beatrice Taponecco invece, aperta fino al 4 febbraio, è il risultato di un processo di co-progettazione realizzato dall’artista con la collaborazione di persone non vedenti: cinque sculture in marmo statuario selezionate in base ai valori tattili e alle sensazioni scaturite dalla relazione con la forma e la materia.