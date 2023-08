Tanti gli eventi di questo weekend promossi dall'Ecomuseo del Casentino

Arezzo, 26 agosto 2023 – Tanti gli eventi di questo week end promossi dall'Ecomuseo del Casentino.

CAMMINA LA STORIA... SUI PASSI DEI PARTIGIANI IN PRATOMAGNO

A Cetica, Castel San Niccolo - AR

Un'escursione con guida ambientale, accompagnati dallo storico Luca Grisolini, "alla conquista" dei crinale del Pratomagno e dei luoghi simbolo della resistenza, da cui presero le mosse le azioni dei partigiani per la liberazione di Firenze.

Ore 8,30. Ritrovo presso l'Ecomuseo del Carbonaio di Cetica, Castel San Niccolò.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al: 335 7987844

Coop Oros. Costo: 6 € a persona.

Ore 13,00 rientro con possibilità di prendere parte al pranzo nell'ambito della Festa del Fungo Porcino a Cetica.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente da confermare al momento dell'iscrizione all'escursione.

MUSEO DELLA PIETRA LAVORATA - STRADA IN CASENTINO, CASTEL SAN NICCOLO'

SABATO 26 AGOSTO, DALLE ORE 16.00

LIBRI di STRADA

DALLE 16.00 ALLE 18.00

EMOZIONIAMOCI AL MUSEO: TERZO INCONTRO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI A CURA DELL'EDUCATRICE LAURA BECCI - PER BAMBINI DAI 4 AGLI 11 ANNI.

In questo incontro scopriremo l'essenza che ognuno di noi ha dentro di se, che è qualcosa di prezioso di cui prendersi cura; attraverso la lettura del libro IL GIOIELLO DENTRO DI ME cercheremo di capire ciò che ci fa sentire liberi e felici. Andremo poi a realizzare con pietre un magnifico ritratto di noi stessi felici. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER IL LABORATORIO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE AL

328.5530897. PARTECIPAZIONE GRATUITA

ORE 18,00

"Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere."

Un pomeriggio di buone letture in compagnia del Club della lettura di Pratovecchio

ORE 19,00

APERITIVO A CURA DELLA PRO LOCO DI STRADA.