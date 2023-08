Tananai e Sattei, mix di tango e brio Scintille in scena all’Arena Versilia

CINQUALE (Massa Carrara)

Il tango di Tananai accende e scalda gli animi nella notte apuana al Viper Festival di Cinquale, a Marina di Massa, questa sera alle 21 insieme alla voce EDM (acronimo di Electronic Dance Music) di Mara Sattei, fresca di lancio del nuovo brano “Piango in discoteca“, che è già avviato tra i tormentoni estivi, prodotto da Takagi & Ketra.

"La dimensione live è la mia casa, penso che l’adrenalina che mi dà il palco non si possa esaurire facilmente – ha detto Tananai – Il momento dei concerti è l’unico, insieme a quello della scrittura, in cui non lotto contro nulla e sono me stesso completamente. L’affetto che mi sta dando il pubblico è qualcosa di inspiegabile, ho un rapporto molto bello e genuino con i miei fan, sia con i più piccoli sia con i più grandi. Sogno di poter fare questo lavoro il più a lungo possibile". Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, dopo il successo del quinto posto in classifica al 73esimo Festival di Sanremo, si esibirà all’Arena della Versilia con Mara Sattei – pseudonimo di Sara Mattei – dando vita a uno spettacolo destinato a fare scintille. Questo perché la Sattei è cantautrice tra le più in vista del panorama musicale italiano, dalla grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione.

Se da un lato il ritmo della nuova “Piango In Discoteca” invita a ballare, dall’altro le parole della cantante raccontano di una relazione complicata che arriva a tormentarci anche nelle più belle notti estive: "Piango In Discoteca – ha spiegato Mara Sattei – è un brano nato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni, avevamo capito fin dall’inizio che girava forte. Racconta di una storia d’amore finita e di come, nonostante ci si ritrovi in un club a tentare di divertirsi, si finisce poi a piangere e a pensare solo a quella persona. Spesso ciò che viene visto al di fuori non è tutto quello che in realtà proviamo dentro di noi e questo brano lo racconta, tra sonorità elettroniche e malinconia". Quella di Mara Sattei è un’estate davvero ultra ricca di emozioni. Non bisogna dimenticare che nel pieno del Mara Sattei Summer Tour 2023, ha avuto infatti anche l’onore di aprire le quattro date dei Coldplay allo stadio San Siro di Milano. Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, ad oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni, 16 dischi di platino e 1 disco d’oro. Continua la parata di stelle al Viper Summer Festival all’Arena della Versilia, a Cinquale. Domani sera si riparte: sono attesi Luchè + Shiva per la gioia degli amanti del rap. Le prevendite dei biglietti sono tutte su Ticketone eTicketmaster, Boxer Ticket, Ticketsms e in loco al botteghino dell’Arena.

Irene Carlotta Cicora