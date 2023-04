Tananai a Cortona Comix

Arezzo, 6 aprile 2023 – Cortona Comics si arricchisce ancor di più con una guest star di eccezione: sarà infatti Tananai una delle sorprese che la manifestazione toscana sta svelando in questi giorni. Una edizione che si sta caratterizzando non solo per la celebrazione del mondo del fumetto (sono già oltre 50 gli ospiti che si stanno annunciando in questi giorni), ma anche per l’attenzione agli altri media.

Tananai (nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino) è uno dei più interessanti giovani cantautori italiani che si sono imposti negli ultimi anni. Un'ascesa veloce, caratterizzata da un successo di pubblico immediato. La sua notorietà è stata data anche dalle sue partecipazioni a Sanremo, prima tra i giovani, poi subito con i big, nelle ultime due edizioni.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Mengo Music Fest di Arezzo, We ar srl e Agenzia Whodo.

“Sono molto felice che Tananai ci abbia scelto come tappa del suo tour" afferma Domenico Monteforte, direttore artistico della manifestazione "Mi piace pensare che il fumetto, pur nella sua definita identità, sia anche un meraviglioso crocevia di altri media. Si hanno così sempre più trasposizioni in altri media, ma anche contaminazioni e collaborazioni."

"Il concerto di Tananai rappresenta il cuore di una festa che Cortona Sviluppo ha voluto regalare ai propri concittadini, di ogni età e ogni gusto, un linguaggio universale e trasversale come è lo stesso fumetto, e questa volta con una particolare attenzione ai più giovani; " aggiunge di seguito Fabio Procacci, presidente dell'ente organizzatore.

Sono attese più di 5000 persone giovedi 1 giugno che potranno seguire il cantante nello stadio Comunale Santi Tiezzi. Il concerto avrà inizio alle 21, con i cancelli che si apriranno ufficialmente alle ore 17, a breve aggiornamento su tutto il programma della serata-

Il concerto aprirà l’inizio del secondo weekend dedicato al Comics, con il meglio del fumetto italiano e internazionale. Sarà infatti “Eroi e supereroi” il tema portante del secondo weekend, inaugurato dalla voce e dalle parole di Tananai, volendo anch’esso un nuovo “eroe” della musica italiana.

Attiva dal 07/04/2023 la prevendita diretta presso la biglietteria di Cortona Comics - Cortona Sviluppo s.r.l., Via Guelfa 40, Cortona (AR) info line 339 827 5557 [email protected], www.cortonacomics.it - e dal 06/04/2023 alle ore 18.00 su TicketOne, al costo di 27,50 + diritti di prevendita. Il biglietto sarà valido anche per entrare nelle zone dedicate di Cortona Comics, durante tutti i 9 giorni di svolgimento.

Ricordiamo infatti che Cortona Comics inizierà il sabato 27 maggio, con l'inaugurazione presso il chiostro di Sant'Agostino e continuerà fino a domenica 4 giugno, nelle 3 sedi interessate, Centro Convegni S. Agostino, Fortezza del Girifalco e Palazzo Ferretti, con il Patrocinio del Comune di Cortona, la collaborazione dell’Associazione Culturale ONTHEMOVE e Cautha: una lunga festa dedicata al fumetto e non solo.