Taglia & cucina", la ricetta della frittata al forno di Antonia Casini"

Antonia

Casini

Un lavoro non facile per gli orari, una figlia e un po’ di fantasia. Nasce da qui "Taglia & cucina" che torna per la seconda estate. E, visto che il meteo deve ancora stabilizzarsi, propongo uno dei piatti che preparo in famiglia anche d’inverno, quando la mangiamo calda; nei mesi estivi, è buona come antipasto freddo. Quando ho delle verdure, cucino la frittata al forno: più leggera di una torta salata, più veloce di un tortino. Cuocio le verdure al vapore, nella pentola a pressione o nel microonde senza olio. Vanno bene un po’ tutte: patate, cipolle, peperoni, zucchine, spinaci... Una volta ammorbidite, le dispongo tagliate su una teglia rivestita di carta forno. Sbatto bene le uova, un po’ di latte, parmigiano e via in forno. Bastano pochi minuti a 180°: la frittata deve dorarsi. Se volete qualcosa di più gustoso, potete far cuocere la base della frittata, stavolta solo con erba cipollina o zucchine grattugiate, poi farcitela con formaggio a fette e prosciutto cotto. Quando si è freddata, potete arrotolarla e chiuderla a caramella nella carta forno per rimetterla a scaldare in forno per poco. Per impiattarla, fredda, potete tagliarla a rondelle. E accompagnarla con salse al formaggio o una spolverata di erba cipollina.