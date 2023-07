Sviluppo, anche per chi lavora "Sostegno al manifatturiero È quello che oggi soffre di più"

Sostegno al manifatturiero, infrastrutture e Pnrr. Le priorità della Cgil Toscana per far invertire la marcia di questo 2023, in cui i toscani soffrono, hanno punti in comune con quelle di artigiani e industriali, che già hanno aperto il dibattito su queste pagine. A partire dalle infrastrutture, ma anche dall’attuazione del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, che, se dovesse restare sulla carta anche solo per un quarto del totale, si tradurrebbe in una perdita di circa un punto percentuale di Pil, mettendo a rischio almeno 20mila posti di lavoro nel biennio.

E poi, sostegno al manifatturiero, che – evidenzia il segretario generale della Cgil Toscana, Rossano Rossi, in occasione della presentazione del rapporto Ires sull’economia toscana – soffre di più. "Lo dimostrano le crisi di Gkn a Firenze, Sanac a Massa, Jsw a Piombino, Whirlpool a Siena, Venator a Grosseto, Fimer ad Arezzo. Occorre un ruolo maggiore del pubblico in economia, ma non elargendo soldi a pioggia senza rendiconti. Servono vincoli più stringenti, legati alla qualità dell’occupazione, per le aziende che ricevono soldi pubblici".

"Non è pensabile - sottolinea Rossi - una Toscana basata solo su servizi, commercio e turismo. Ci vuole sostegno al manifatturiero con politiche industriali e con infrastrutture più efficienti, altrimenti si rischia di perdere aziende. Inoltre, "va smontata la propaganda secondo cui va tutto bene: siamo preoccupati, posti di lavoro precari, stipendi bassi, giovani sfruttati, e se non accettano certi lavori con condizioni pietose fanno bene. Si registrano gli effetti delle politiche della destra al governo, con un attacco organico e su vasto fronte alle condizioni di vita e di lavoro di donne e uomini".

Rossi è d’accordo anche sull’introduzione del salario minimo, che coinvolgerebbe 100mila lavoratori in Toscana, anche se la "strada maestra resta la contrattazione". E tanti sono ancora i contratti nazionali non rinnovati da anni, con gli stipendi diminuiti del 10% nell’ultimo biennio per effetto dell’inflazione. "Per tutti questi motivi - annuncia - abbiamo in campo un percorso di mobilitazioni: il 30 settembre saremo a Roma per difendere la Costituzione e contrastare il progetto di autonomia differenziata e non si escludono scioperi e manifestazioni".

