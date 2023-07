Suoni dalla Torre, il festival a Marciano

Arezzo, 22 luglio 2023 – Torna il festival Suoni dalla Torre a Marciano, al centro di tutto la musica antica. In arrivo tre giorni di masterclass, concerti ed eventi del festival legato al Festival delle Musiche, da oggi a domenica 23 luglio. Un festival unico nel suo genere, con eventi tutti ad ingresso gratuito, giunto quest’anno all’XI edizione sotto la direzione artistica del M° Massimiliano Dragoni con la rinnovata collaborazione tra Comune, Officine della Cultura, Accademia Resonars e Associazione Ritmi di Assisi. Appuntamento quotidiano dei primi due giorni con studio e approfondimento della vocalità solistica e corale, con la masterclass per coristi cantanti a cura del M° Elisa Pasquini, direttrice artistica dell’Associazione Effetti Sonori di Foiano oggi in orario 16:30-18:30 e domani 10-13. Gli appuntamenti in musica tutti presso la Torre di Marciano si aprono domano alle 18:30, sotto l’egida di “Uni cecho sonatori liutine, videlicet Angelo De Marciano”, con il concerto di musica dal Rinascimento dell’Ensemble Emyolia dal titolo “Awake, sweet Love. John Dowland e l’Inghilterra del Primo Seicento”. Alle19:30, il pubblico del festival sarà invitato a prendere parte ad un aperitivo con degustazione di vino e assaggi di prodotti locali in attesa del concerto delle 21:15 dedicato alla musica dell’Umanesimo e primo Rinascimento con il gruppo Anonima Frottolisti dal titolo: “Più vizi che virtù. Le proto-maschere della “Commedia” all’italiana”. Ricco il calendario di domenica: alle 11:30 nella Chiesa dei SS Stefano e Andrea con la “Musica per la Messa”, Musica Sacra del repertorio rinascimentale europeo durante la funzione domenicale eseguita al Coro Effetti Sonori diretto dal M° Elisa Pasquini. Alle 17 l’appuntamento presso la Torre è con il laboratorio/conferenza aperto a tutti i livelli e dedicato alla musica dall’Umanesimo a cura dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars di Assisi, chiusura alle 21,15 col concerto dedicato alla musica dal medioevo dell’Ensemble Trobadores.