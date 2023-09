Sullo Stelvio con il fedele Zizou Aida Cooper e la magica Versilia

Anche questa estate sta volgendo al termine, carica di ricordi e di tante belle foto che gli affezionati lettori de "La Nazione" hanno voluto inviarci. Noi le abbiamo pubblicate volentieri perché il giornale fa parte della vostra vita ed è sempre bello e importante stabilire un rapporto diretto con i lettori. Vi ringraziamo tutti per aver pensato alla "Nazione" durante le vostre vacanze, e chiediamo scusa se qualche fotografia non è stata pubblicata, non per nostra volontà ma per la scarsa risoluzione dello scatto, che avrebbe compromesso il processo di stampa. La Nazione e il suo fascicolo Estate vi danno appuntamento al prossimo anno, nella speranza che sia ancora più bella e affascinante di questa. Al mare o in montagna, sempre con il giornale sotto il braccio.