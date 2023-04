Sul palco del teatro Masaccio arriva Paolo Hendel

Arezzo, 10 aprile 2023 – Continua la stagione 2023 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno che ha portato sul palco autori e interpreti di primo piano della scena nazionale per il cartellone grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

E giovedì 13 aprile alle 21 il comico, cabarettista, attore e commediografo italiano Paolo Hendel, espressione della più pungente satira della realtà sociale e politica del nostro Paese, sarà protagonista dello spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata, per la regia di Gioele Dix.

Paolo Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Se è vero che la giovinezza è sopravvalutata, Hendel non vuole essere frainteso e precisa: “Sono comunque contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene e se mi dovesse ricapitare lo rifarei anche volentieri”. E alla “detestata soglia” tanto temuta da Leopardi risponde con “la vita è adesso”. Quello che conta è mantenere vive, a qualsiasi età, la curiosità e la passione, come dimostra lo stesso Hendel che sfida gli acciacchi degli anni calcando con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua seconda casa da ormai oltre trent’anni.

L’appuntamento di giovedì prossimo avrebbe dovuto chiudere la stagione teatrale di San Giovanni Valdarno ma, per l’annullamento di Teatro Studio di Alessandro Bergonzoni per impedimenti tecnico organizzativi della produzione, è stato previsto un ulteriore spettacolo: venerdì 21 aprile andrà in scena 6° (Sei gradi) di Giobbe Covatta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Museo delle Terre Nuove dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 o chiamare il numero fisso 055 9126213 negli stessi orari.