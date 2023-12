Suicidio assistito, no dell’Asl: "Ora più in trappola di prima"

"Oggi siamo tutti un po’ più liberi. Anche io, come Anna, vorrei essere libera di decidere quando porre fine alle mie sofferenze". Laura Santi, la giornalista perugina di 48 anni, affida a Facebook le sue considerazioni sul primo caso di suicidio assistito a carico del servizio sanitario pubblico, avvenuto a Trieste. Anche lei come Anna (nome di fantasia) è affetta da sclerosi multipla progressiva. Due giovani donne lo stesso tremendo destino. Solo che Anna ha potuto decidere quando farla finita e il 12 novembre ha vinto la sua battaglia. Laura, inchiodata su una sedia a rotelle, costretta ad essere imboccata, lavata e accudita quasi 24 ore su 24, eccetto quando dorme, non ha smesso di lottare. Assistita come la donna triestina dall’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, rimarca la necessità di una legge nazionale sul fine vita. "Io adesso – ribadisce - non voglio morire. Ma voglio poterlo fare quando sarà arrivato il momento".

Ma per l’azienda sanitaria di Perugia la 48enne non ha i requisiti per accedere al suicidio assistito. La Usl Umbria 1 dice ancora "no" alla richiesta di Laura Santi, che già nell’aprile 2022 aveva chiesto di poter accedere al fine vita. "Ed io ora mi sento un po’ più in trappola" ha commento in serata Laura. "Dopo la verifica delle condizioni della donna ai sensi della sentenza costituzionale 242 del 2019, l’azienda sanitaria ha comunicato il proprio diniego – informa Filomena Gallo, annunciando l’intenzione di proseguire la battaglia con ulteriori azioni legali –. Nelle motivazioni della Usl si legge che il gruppo multidisciplinare conferma le valutazioni già espresse nella relazione, che Laura “è affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologica che trova assolutamente intollerabili; è capace di prendere decisioni libere e consapevoli; ha una dipendenza totale e continuativa da terze persone in ogni attività quotidiana”, ma “non è tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale numero 2422019”".

Nel frattempo - comunica l’associazione - oggi si terrà l’udienza in riferimento al procedimento penale intrapreso da Laura. Il 31 maggio al comando dei Carabinieri di Perugia, Laura aveva infatti depositato anche un esposto al fine di accertare se la condotta delle amministrazioni coinvolte nella procedura integri il reato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio (articolo 328 del Codice penale), per aver omesso e rifiutato per oltre un anno di fornire una risposta completa che includesse il parere del Comitato etico e che onsentisse di concludere la procedura prevista dalla sentenza 242.

Silvia Angelici