Successo per l’avvio di Moonlight Festival

Arezzo, 21 luglio 2023 – Successo per l'avvio dell'Arezzo Moonlight Festival. Piazza Grande ha accolto Alain Elkann e Walter Sabatini. Taglio del nastro con le autorità tra i banchi del caratteristico mercato allestito sul mattonato di piazza Grande. Trampolieri ed affascinanti spettacoli luminosi e con il fuoco hanno incantato il pubblico e illuminato la serata. Al taglio del nastro, oltre alla direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi e al presidente Mario Landini, sono intervenuti l'assessore Francesca Lucherini, il direttore della Fondazione Guido Monaco Lorenzo Cinatti insieme ai rappresentanti della Fraternita dei Laici, della Banca di Anghiari e Stia. Applausi e interesse per gli autori della prima serata. "Un inizio decisamente positivo" commenta la direttrice Valeria Alvisi "per questa edizione del festival arricchito dalla presenza del mercato delle eccellenze artigianali e agroalimentari. Gli appuntamenti letterari hano coinvolto numerose persone. Piazza Grande si è presentata grazie all'allestimento e al mercato ancor piu accogliente. Gli spettacoli hanno incantato turisti e aretini. È stata una piacevole serata". Adesso gli appuntamenti proseguono fino a lunedì 24 luglio dalle 18 fino alla mezzanotte. Il programma letterario curato da Gabriele Grazi, prevede per domani la presentazione dei volumi di Carlo Piano e di Matteo Giusti, rispettivamente alle 18,30 con “Il torto. Diciassette gradini verso l'inferno” e alle 21 con “L'omicidio Attanasio”. Fino a mezzanotte proseguiranno i mercatini e gli spettacoli luminosi e con il fuoco.

A rendere ancor più accogliente l'evento organizzato da Confesercenti, Feltrinelli Point e Claridea, ci saranno quindi gli stand caratteristici allestiti in piazza Grande con prodotti dell'artigianato e quelli agroalimentari. Previsti anche spettacoli. Alle ore 18 evento nell'evento con “i cornuti, miti e maschere itineranti al festival”; alle ore 20 fino alle 21 “I luminosi” con ali bianche itineranti su trampoli e alle ore 23 “Peste e Corna” lo spettacolo di manipolazione del fuoco.

Alle ore 21 la rassegna culturale proseguirà invece sul terrazzo di Fraternita con Matteo Giusti che illustrerà la sua opera “L'omicidio Attanasio”.

L'evento è organizzato da Confesercenti Arezzo con la Feltrinelli Point e Claridea con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e del Comune di Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e la Fondazione Guido d'Arezzo grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Ottica Franchini, Cdas, Centro Arezzo Coop-Fi. Chimet e Marino fa Mercato con il sostegno della locanda di Sant'Antimo e del ristorante L'Indigeno.