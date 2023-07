Successo per gli incontri di Moonlight Festival

Arezzo, 22 luglio 2023 – Successo per gli incontri letterari in Piazza Grande di Arezzo Moonlight festival. Sold out, ieri sera, per Flavio Caroli con il libro “I sette pilastri dell'arte di oggi” e per la presentazione del libro “Geografia di un dolore perfetto” di Enrico Galiano. L’evento di Confesercenti, Feltrinelli e Claridea prosegue con il mercato caratteristico dove è possibile acquistare i prodotti agroalimentari e artigianali di qualità. Il mattonato di Piazza Grande si presenta accogliente grazie al fascino delle installazioni. Spettacoli nello spettacolo con gli artisti di strada a cornice di un evento che ogni sera accoglie autori di fama nazionale e internazionale. Domani, domenica 23 luglio, sul terrazzo di Fraternita, allestito in salotto letterario saliranno, alle ore 18,30 Cinzia Leone per presentare “Vieni tu giorno nella notte”, e alle ore 21 doppio appuntamento con Franco Marcoaldi e il suo libro “In breve”, e con Nadia Fusini insieme al volume “Maestre d'amore”. Spettacoli di arti figurative con trampoli e giocoleria alle 18 alle 20 e alle 23 “Foco Sapiens” sarà lo spettacolo che illuminerà Piazza Grande. L'iniziativa è organizzata da Confesercenti Arezzo con la Feltrinelli Point e Claridea con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e del Comune di Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e la Fondazione Guido d'Arezzo grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Ottica Franchini, Cdas, Centro Arezzo Coop-Fi. Chimet e Marino fa Mercato con il sostegno della locanda di Sant'Antimo e del ristorante L'Indigeno. Arezzo Moonlight Festival si concluderà lunedì 24 luglio con tre appuntamenti letterari. Alle ore 18 ci sarà Carla Romanelli Crowther con “La Valchiria della Pace”; a seguire alle ore 19,15 Augusto Tocci con “Il Pancristiano, cibo dei pellegrini, viandanti e transumanti” e infine Maurizio De Giovanni con “Sorelle” chiuderà la seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival.