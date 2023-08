Successo per “Di giovedì sere d’estate a Lucignano”

Arezzo, 25 agosto 2023 – Tanti bambini con le loro famiglie hanno invaso le vie e le piazze del centro storico di per l‘ultimo appuntamento dei “Di giovedì sere d’estate a Lucignano”, il ricco contenitore dell’estate lucignanese. “Luci Park”, questo il titolo della serata con irrinunciabili attrazioni per i più piccoli: giochi, gonfiabili, spettacoli, parate e animazioni, laboratorio per bambini, spettacoli con il fuoco, bolle giganti, truccabimbi e musica.

Per il sindaco di Lucignano Roberta Casini è stata l’occasione per tracciare un primo bilancio di un cartellone ambizioso che si è dipanato con tanti eventi a cadenza settimanale per tutta l’estate, capaci di coniugare intrattenimento ed enogastronomia e richiamare, nel borgo della Valdichiana, il pubblico delle grandi occasioni:

“Tanti lucignanesi e turisti – dichiara ancora Casini – hanno letteralmente invaso il nostro centro storico, per assistere agli eventi musicali di alto livello del “Lucignano Music Fest”, del “Mammut Jazz Fest” e per partecipare ai due suggestivi momenti culinari: “Secret garden pic nic” nella nuova location di Piazza del Tribunale e la cena “La Piazza dei desideri”, tra gli eventi di settore più importanti a livello nazionale e che in questa edizione ha sancito il gemellaggio enogastronomico con Pompei. Un bilancio più che positivo, grazie al contributo fondamentale di tutti i dipendenti comunali, dell’assessore Stefano Cresti, delle attività e dei grandi professionisti che hanno cooperato per la buona riuscita degli eventi”.

“Ci siamo presentati ancora una volta – continua il sindaco – nella nostra veste migliore. Per quanto riguarda gli appuntamenti estivi guardiamo al prossimo anno, mentre a breve ci aspetta un altro importante appuntamento che porterà il nostro Borgo ancora una volta sotto i riflettori a livello nazionale”.

Lucignano sarà infatti sede, nel fine settimana di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre, della XV edizione del “Festival nazionale de I Borghi più belli d’Italia.

“Centinaia di delegati, in rappresentanza di centri di tutto il Belpaese, da nord a sud, si danno appuntamento a Lucignano per una serie di incontri, dibattiti ed eventi collaterali. Martedì 29 agosto saremo ospiti della Regione a Palazzo Strozzi Sacrati per la presentazione degli appuntamenti che si terranno a Lucignano nel corso della tre giorni del Festival che si preannuncia ricca di contenuti e ospiti di primo piano”.