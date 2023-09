Studenti di terza media e giallisti "Capoliveri, in paese tutti sanno"

di Lisa Ciardi

FIRENZE

Metti che durante la "Festa dell’uva", tradizionale appuntamento di Capoliveri, all’Isola d’Elba, il farmacista sparisca nel nulla. E che un’investigatrice arrivata dal continente debba capire cosa è successo, confrontandosi con un paese in cui forse tutti sanno... Parte da qui il giallo scritto a 40 mani dagli alunni della terza A della scuola secondaria di Capoliveri. Il romanzo, intitolato "Capoliveri in giallo. In paese tutti sanno" è stato pubblicato da Persephone Edizioni di Angela Galli e è disponibile in libreria e on line (il ricavato andrà in beneficenza). Il libro si compone di una serie di interviste a stravaganti personaggi del paese che l’investigatrice protagonista della storia contatta per capire cosa sia successo: fra Fernando il macellaio, Sauro il salumiere, Franco il pescatore e molti altri, si compone così il mosaico che porterà alla soluzione del giallo. Ieri, il libro è stato presentato a Firenze, in Consiglio regionale, su iniziativa del consigliere e portavoce dell’opposizione Marco Landi.

"Un progetto editoriale straordinario - ha commentato Landi - che raccoglie esperienze, scenari e personaggi caratteristici della nostra meravigliosa Isola d’Elba e di tutta la Toscana. Un giallo in cui si respira anche il fascino del luogo: Capoliveri. Un racconto avvincente che ha la particolarità di esser stato pensato e scritto da ragazzi di terza media, appassionati non solo di lettura ma anche di scrittura e legati al proprio territorio, coordinati da una bravissima docente come Elena Maestrini. Grazie anche all’editrice Angela Galli per aver creduto nel progetto".

"Tutto è partito dalla lettura di alcuni testi di narrativa – ha spiegato Elena Maestrini - per poi proseguire con l’osservazione e la descrizione del territorio e del contesto sociale. Con un obiettivo ulteriore: scongiurare il rischio di abituarsi alla straordinaria bellezza dei territori in cui viviamo".

Ieri, alla fine della cerimonia, sono stati consegnati ai ragazzi una copia della Costituzione e dello Statuto regionale e all’insegnante Maestrini una riproduzione del Pegaso alato, simbolo della Regione Toscana.