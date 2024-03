Studenti alla scoperta dell’arte contemporanea

Più di 200 attività tra workshop, laboratori, performance, produzione di opere, concorsi, e poi iniziative che coinvolgono studentesse e studenti della Toscana. E’ la ricca varietà di contenuti racchiusi nei 44 progetti vincitori del bando 2023 ’Toscanaincontemporanea’ per la valorizzazione e la promozione di artisti prevalentemente under 35, sia italiani che stranieri, attivi in Toscana dalla primaria alla scuola superiore. Si tratta di 350mila euro che andranno a finanziare iniziative legate all’arte contemporanea: dal progetto del Comune di Montemurlo sulla valorizzazione della street art, al Visio European Programme on artists, passando per la promozione d’archeologia industriale letta attraverso l’arte contemporanea e molti altri.

"Crediamo fortemente nell’arte contemporanea - ha detto Giani - in una regione che vanta uno straordinario patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, celebrato e riconosciuto in tutto il mondo; dobbiamo aggiungere oggi varie esperienze artistiche di rilievo e realizzazioni in grado di tracciare linee di ‘continuità’ o di rinnovamento rispetto alle evidenze del ricchissimo passato, e la Toscana più attuale ci porta l’arte contemporanea che nelle sue varie espressioni vive il proprio dinamismo basandosi su tre elementi, la formazione per gli artisti, la formazione per i dirigenti e poi il sostegno agli eventi".

Trecentocinqunatamila euro le risorse a disposizione, 9 le province che si sono aggiudicati i finanziamenti comprese anche due isole: Elba e Giglio, per un totale di 30 comuni coinvolti. Due le linee di intervento ’Sostegno all’identità culturale contemporanea’ e ’Sostegno all’innovazione e alla creatività giovanile’. Informazioni su www.toscana-notizie.it.