Stragi naziste impunite. L’Italia frena i risarcimenti

L’Italia impugna le sentenze che sanciscono un risarcimento alle famiglie delle vittime delle rappresaglie naziste del 1944. E’ un atto choc, firmato dall’Avvocatura dello Stato, quello ricevuto in questi giorni dai legali Vittoria Hayun e Iacopo Casetti, rappresentanti degli eredi di alcuni caduti nella strage di Pratale (tredici contadini fucilati tra Badia a Passignano e Sambuca) e di Egidio Gemignani, ucciso dai nazisti a San Donato in Poggio. Choc perché conferma i timori del senatore dem Dario Parrini e dei sindaci che nei giorni scorsi avevano fatto notare il black out in cui è incappato il nostro Paese: ieri - cioè nel 2022, governo Draghi - è stato istituito un fondo per risarcire quelle vittime. Oggi si oppone in tribunale alle sentenze favorevoli alle famiglie dei caduti, come quella pronunciata nei giorni scorsi dal giudice fiorentino Susanna Zanda.

"I due appelli sono identici e il fatto paradossale è che la contestazione è riferita non tanto al quantum del risarcimento né ai fatti presi in esame, ma ai soggetti coinvolti", tuona il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli. Secondo l’Avvocatura dello Stato il percorso giudiziario doveva far riferimento unicamente allo Stato italiano e non alla Germania. "È chiaro - prosegue Baroncelli - che si tratta di un incomprensibile pretesto per allungare i tempi a danno dei familiari, di chi ha visto morire i propri cari, come Mirella Lotti, figlia di Carlo, di coloro che non si stancano di cercare giustizia e verità come Katia e Sergio Poneti, nipoti di Egidio, una risposta che non è ancora un diniego alla verità ma lo lascia pensare poiché di fatto si oppone allo sviluppo dell’iter giudiziario a danno della nostra memoria, della nostra storia di fronte alla quale l’Avvocatura dello Stato preferisce voltarsi dall’altra parte, mostrare indifferenza, creare inutili lungaggini burocratiche che non daranno risposte, né certe né celeri, a chi le attende da 80 anni".

"Sono sconcertato per questa decisione dell’Avvocatura – rimarca il senatore Dario Parrini -. È moralmente e giuridicamente ingiustificabile. È evidente la volontà di allungare pretestuosamente i tempi per scoraggiare sia chi ha fatto ricorso sia chi sta decidendo se farlo. Un organo dello Stato non dovrebbe mai comportarsi così. A questo punto il Governo non può più tacere. Nella guerra che di fatto l’Avvocatura ha purtroppo dichiarato ai familiari delle vittime di crimini nazifascisti da che parte stanno Meloni, Giorgetti e Nordio? Se, di fronte a questa abnorme iniquità, continueranno a restare silenti e passivi, vorrà dire che una scelta l’hanno già fatta: quella più sbagliata".

ste. bro.