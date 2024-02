"Stimolare gli studenti a riflettere sull’importanza della risorsa-acqua"

FIRENZE

L’acqua è una cosa reale. Ed è un elemento fondamentale per gli esseri umani. Nel mondo attuale, in cui molte cose sono immateriali e interagiscono con noi in maniera virtuale, tramite i device elettronici, l’acqua è un bene concreto. Perciò, perché noi possiamo usarla ogni volta che ne abbiamo bisogno per bere, per cucinare, per lavarci, per sanificare ambienti e per altri usi, c’è bisogno che sia disponibile attraverso le reti degli acquedotti della regione. L’ente pubblico che si occupa di questo è l’Autorità Idrica Toscana (AIT), che "regola le tariffe del servizio idrico integrato, controlla e stimola gli investimenti delle aziende che gestiscono le reti sui vari territori, tutela i diritti di consumatori e cittadini. In tempi di cambiamento climatico e di siccità sempre più ricorrenti, la gestione e il controllo di questa risorsa è sempre più delicato e strategico, non solo per gli esseri umani, ma anche per l’economia agricola, industriale, turistica, ecc. dei nostri territori".

E il servizio idrico integrato "non si limita – osserva Ait – all’acqua dei rubinetti delle case o dei fontanelli pubblici. Esso riguarda anche le acque reflue e le fognature che fanno un viaggio virtuoso per il riciclo. Servono quindi infrastrutture e competenza industriale per mantenere un’acqua pubblica di qualità. Ma serve anche che i cittadini siano sensibilizzati a consumarla con rispetto. Per questo, anche nel 2024 aderiamo al progetto dei Cronisti in classe de La Nazione, perché pensiamo sia un’iniziativa che guarda al futuro. Infatti, poter parlare e interagire con tanti studenti permette di arrivare anche alle famiglie, e serve a far crescere nei giovani una maggiore consapevolezza del mondo in cui si trovano a vivere. Proprio su questi concetti abbiamo voluto indicare delle tracce di lavoro per i nostri giovani cronisti, in modo da farli riflettere su un bene comune così prioritario come l’acqua".

"Il nostro obiettivo – spiega il direttore di Ait, Alessandro Mazzei – è offrire un servizio sempre efficiente ai cittadini, ma anche informare e rendere consapevoli gli utenti della preziosità della risorsa idrica. Con i soldi del PNRR stiamo facendo interventi importanti per ridurre al massimo le perdite. Sempre con la certezza che la Toscana è comunque una delle regioni più virtuose in Italia nel servizio idrico e che i nostri standard sono a livelli dei migliori Paesi europei".