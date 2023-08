Stelle marine e stile hawaiano Vacanze tra bagni e coreografie

Non solo bagni al mare, o asciugamano e tintarelle ma anche tanto divertimento. C’è chi odia dedicarsi solo al sole e preferisci un po’ di attività soprattutto a Ferragosto. E così nel giorno dedicato ai gavettoni Nicole e le sue amiche, oltre al pranzo in spiaggia, hanno preferito un bel po’ di collane di fiori in stile hawaiano al Bagno Tirreno di Viareggio prima di giocare qualche scherzetto alla vittima di turno.

Chi si gode invece un bagno rinfrescante nelle bellissime acque delle isola Tremiti è Eliana, un toccasana dopo mesi e mesi di duro lavoro e il sorriso a 32 denti è lì a dimostrarcelo. Vacanze in famiglia per Umberto, Meri e la piccola Ludovica che hanno fatto tappa a Calamoresca in provincia di Livorno. Un bello scatto e via per proseguire la vacanza fino alla fine.

Coreografia a quattro per Linda, Irene e Ludovica. A coronamento di una vacanza da sogno a bordo di una barca, improvvisano una grande stella a marina a pancia in su a mare. E l’effetto è ben riuscito.

LuCri