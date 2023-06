Stadio-monumento, ok alle modifiche "Non c’è violazione della tutela"

di Claudio Capanni

Gli stadi non sono intoccabili. E, anche se sottoposti a tutela, possono subire modifiche strutturali per garantire la loro funzione: ospitare eventi sportivi in sicurezza. L’assunto non è giurisprudenza universale, ma la sentenza del Tar della Toscana arrivata sullo stadio Franchi di Firenze va in questa direzione. Il tribunale ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dalla Fondazione Pln Project, nata per la tutela dell’opera di Pier Luigi Nervi, l’architetto che lo progettò nel 1930 realizzando uno stadio d’avanguardia, sottoposto a vincolo. La richiesta della fondazione Nervi: l’annullamento della delibera con cui Palazzo Vecchio ha approvato il progetto di ristrutturazione dello stadio, firmato dallo studio Arup.

I punti nel mirino degli eredi: la nuova copertura, sovrastata da un impianto fotovoltaico e le nuove gradinate più vicine al campo in corrispondenza delle curve. Argomentazioni che però il Tar ha dichiarato inammissibili per difetto di legittimazione e interesse in capo alla ricorrente. Due le tesi principali della sezione prima presieduta dal giudice Roberto Pupilella. La prima riguarda la tutela del diritto morale d’autore. Secondo i giudici, il faro è nella legge 633 del 1941 che stabilisce come "nelle opere d’architettura, l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie nel corso della realizzazione o a quelle necessarie a opera già realizzata". Questo a patto che il bene non sia vincolato, come il Franchi. Ma anche qui il progettista non potrebbe impedire le modifiche, ma sarebbe solo tenuto a realizzarle egli stesso. Un diritto che però viene meno con il suo decesso.

Sul fronte della legittimità del ricorso infatti, il Consiglio di Stato nel 2001, citato in sentenza, afferma come "il diritto morale possa essere esercitato esclusivamente dal suo titolare (Pierluigi Nervi ndr), essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, coordinandoli con quest’ultimo".

In poche parole: la capacità creativa è una qualità personale del progettista che viene meno con la fine della sua vita. Per questo le modifiche possono essere esercitate solo da lui e non dagli eredi. Il Tar su questo punto chiarisce: "Non esiste la possibilità di traslare il diritto a soggetti diversi dal progettista". Il verdetto non scoraggia però gli eredi di Nervi che annunciano battaglia. "La fondazione - spiegano - continua a credere nell’incostituzionalità della norma del decreto Semplificazioni che mette in secondo piano la tutela artistica rispetto a funzionalità, sicurezza, salute e sostenibilità dell’impianto sportivo. Non ci arrenderemo mai".