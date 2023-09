Spese per cene e consulenze: "Esposto alla Corte dei conti"

Nuovo round sul Museo Pecci dopo il caso esploso per i due licenziamenti in tronco del 28 agosto. Si terrà oggi l’incontro tra il cda del museo e i sindacati che hanno un’unica richiesta sul tavolo, ossia la revoca dei licenziamenti: "Non possiamo accettare che l’incompetenza di altri venga pagata dai lavoratori", dicono Alessio Bettini (Cgil) e Patrizia Pini (Uil). Mentre si attende l’esito del primo faccia a faccia tra i vertici del museo e i sindacati, il caso Pecci è stato al centro dell’ultima commissione Controllo e garanzia del Comune di Prato durante la quale sono finite nel mirino del consigliere della Lega, Marco Curcio, che ha annunciato un esposto alla Corte dei conti, le spese per cene e collaborazioni. Un altro caso scontrini dopo quello che ha portato alle dimissioni del sovrintendente del Maggio Alexander Pereira, sollevato dal consigliere leghista con tanto di carte alla mano? Curcio ha sventolato sotto gli occhi di sindacati e consiglieri una fattura per un pasto al ristorante Myo di Angiolo Barni da 300 euro per 7 persone con "una spesa da 60 euro per tre uova" il 15 ottobre 2017.

"I costi per pranzi e cene della Fondazione pagati con soldi pubblici ammontano a 100mila euro tra il 2017 e il 2023 e oggi si lamentano difficoltà nei conti tanto da arrivare al licenziamento in tronco di due dipendenti", ha detto Curcio.

Sotto accusa i "40mila euro corrisposti all’ex direttrice Cristiana Perrella per sei mesi dopo il licenziamento in tronco avvenuto nell’autunno del 2021", oltre ai 24mila euro pagati alla società londinese incaricata di individuare il nuovo direttore Stefano Collicelli Cagol e lo studio commissionato alla società Formules di Milano pagato 11mila euro "per concludere che il museo stacca pochi biglietti", chiosa Curcio. Tra l’altro con l’ex direttrice Perrella licenziata in malo modo c’è una transazione sulla quale vige una clausola di riservatezza che ha impedito di conoscere la somma. Clausola che non convince il presidente della commissione controllo e garanzia Leonardo Soldi, che ha chiesto gli atti del cda dal gennaio 2022 a oggi. La stessa Perrella ieri ha dichiarato a Repubblica che sotto la sua gestione "i conti sono sempre stati in ordine".

Spese eccessive a fronte di incassi irrisori: meno di 1.300 biglietti interi staccati per le mostre nel 2022, oltre 330mila euro di perdita d’esercizio, più di due milioni di contributi pubblici, di cui 1,2 dal Comune di Prato e 730mila dalla Regione. Nel 2019 i visitatori erano stati 43.851, il dato più basso fra i dodici principali centri per l’arte contemporanea italiani, appena 15.194 – di cui quasi 6.800 gratuiti e 7.100 ridotti – nel 2022 quando ricavi per le mostre sono stati appena 56.250 euro.

La seconda data da segnare è il 21 settembre: incontro con la Regione di cda, Comune e sindacati. La terza data è il 28 settembre quando in commissione Controllo e garanzia è atteso il presidente Lorenzo Bini Smaghi. Intanto il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha parlato di rilancio e assicurato a breve "la nomina di un componente del cda della Fondazione". Sul rinnovo degli organi del Pecci, ha detto "di avere già avuto modo di parlare con il sindaco di Prato".

Silvia Bini