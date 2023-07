Sosa e Fresu, incontro fatale "Un omaggio musicale al cibo"

PRATOVECCHIO (Arezzo)

Due star del jazz stasera a Pratovecchio per ’Aspettando Naturalmente Pianoforte’, in piazza Jacopo Landino alle 21. Un viaggio sonoro senza tempo e confini che toccherà cuore e anima del pubblico presente. Sul palco Paolo Fresu, genio della tromba e Omar Sosa, uno dei più innovativi pianisti jazz. Duo tra i più amati in Italia e all’estero. Lei Fresu, suona anche il pianoforte?

"Diciamo che lo uso, suonarlo è una parola grossa. Mi è indispensabile nella fase compositiva". Sosa lei è un caso unico, il festival per regolamento non richiama mai i musicisti che ci sono già stati. Che ricordo ha della sua precedente esibizione?

"C’è una bella anima nel festival, ci si sente in un luogo familiare".

Questa volta è insieme a Fresu, com’è lavorare con lui? "Lo chiamo hermano, per me Paolo è un fratello. Mi piace la sua chiarezza, la trasparenza, la sua visione. È bello lavorare con una persona sempre positiva e costruttiva".

Fresu, quando il pianoforte di Sosa incontra la sua tromba, cosa succede sul palco?

"C’è una magia molto bella, ci conosciamo da tanti anni. È una festa, c’è sinergia, abbiamo un respiro comune".

Ascolteremo i brani di "Food", il vostro nuovissimo album? "Molti brani saranno quelli nuovi, si ascolteranno anche degli inserimenti con le voci di alcuni dei musicisti ospiti del disco, compreso quella di Cristiano De Andrè che canta ‘In  Çimma’ il brano scritto dal padre che parla proprio di una ricetta genovese, ma suoneremo anche brani meno recenti".

Perchè un disco dedicato al cibo?

"Io e Omar siamo due appassionati e curiosi di cibo e ci è sembrato un tema interessante da affrontare in musica. È un argomento che ha connessioni con la geopolitica, con l’ambiente e le ingiustizie del mondo".

Ormai, Fresu, ci siamo appassionati alle sue recensioni letterarie della domenica. Può anticipare quale sarà quella di domani?

"No, ma posso dire che sarà un libro musicale, molto bello e affascinante".

Perchè sorride?

"Perchè l’inizio di questa rubrica su Facebook ha coinciso con la battuta della mia amica Geppi Cucciari al Ministro Sangiuliano, ma giuro che non l’ho fatto apposta!"

A proposito, le ha risposto il Ministro sulla questione del bando Siae?

"Sì, ci sono delle evoluzioni, siamo d’accordo che escludere dal bando le piccole realtà musicali sia un danno allo sviluppo della nostra cultura musicale". Difficile fare squadra tra artisti in Italia?

"Sì, sembra sempre che chi si espone abbia un proprio tornaconto. Invece lo si fa per le cose in cui si crede sperando di essere ascoltati. Ci sono delle verità che sono di tutti e sarebbe bello sostenerle insieme".

Gloria Peruzzi